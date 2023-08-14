أحدث ظهور للأميرة نيلهان .. شاهدوا جمال حفيدة السلطان عبدالحميد الثاني

البوابة - شاركت الأميرة نيلهان عثمان أوغلو، حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، مع متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" مجموعة من الصور لدى حضورها خطوبة أصدقاءها.

وتألقت الأميرة العثمانية نيلهان في حفل الخطوبة بقفطان أنيق باللون البيج المطرز بالخيوط الذهبية التي زادت تصميمه أناقة وفخامة ورقي وحشمة.

وأرفقت الأميرة نيلهان صورها برفقة العروسين، فاتح وهاندا، بعبارات لطيفة ألمحت من خلالها إلى دورها في إتمام علاقتهما وقالت: "يوم سعيد، لقد لعبت دورًا أساسيًا في اجتماعهم حتى وقررا إنشاء منزلهم في وقت قصير جدًا، أرجوك تذكر اسمي في أيامكما الطيبة".

من هي الأميرة نيلهان

اسمها الكامل نيلهان وطن سيفر محمد سليم بن عبد الحميد الثاني.

وتحمل الأميرة نيلهان أحد ألقاب السلطان الثلاثة عشر الموجودة حول العالم، وهي أول حفيدة للسلطان عبد الحميد في تركيا بعد عودتهم من المنفى بعد دخول قانون العفو حيّز التنفيذ عام 1974.

تدير الأميرة نيلهان شركة لبيع المجوهرات والملابس والأدوات المنزلية الأخرى المصنوعة بنمطٍ عُثماني، بهدف الحفاظ على موروث أجدادها.

تزوجت الأميرة نيلهان من السيد مُحمَّد بهلول وطن سوار في 22 سبتمبر 2012، ورُزقا بابنٍ دُعي مُحمَّد وحيد الدين، وابنة دُعيت خانزادة.

وذكرت الأميرة نيلهان في لقاء سابق بأنها تربت هي وأقرانها على قصص وسيرة جدها السلطان عبدالحميد، مؤكدة بأن ما روي عنه في الأفلام والمسلسلات مغاير للحقيقة، فقد كان شجاعًا صوامًا ذو صوت هادئ وجميل يهتم بغذائه ويأكل الوجبات الخفيفة ولا يحب التباهي ويفصل الأقمشة المحلية.

وذكرت بأن جدها لم يكن يرحب بأحد في ثياب المنزل، وكان يرتدي دائمًا الملابس المكوية والجوارب البيضاء دائمًا ويحب العطور والروائح الزكية.

وأشارت إلى جدها لم يكن شخصية صاخبة أو عصبية، كما يتم تصويره في المسلسلات، بل لم يكن يرفع صوته لم يكن يصرح، وكان كلامه وخطابه ونبرة صوته جميلة للغاية.

وذكرت الأميرة نيلهان بأنها رائدة أعمال، وقامت بتأسيس مطبخ عثماني هدفه الحفاظ على الموروث العثماني والثقافة العثمانية، بالإضافة إلى إيصال التسامح والعثماني لضيوفه بلغة المطبخ.