أحذية بشعار " النجمة السداسية " تُباع في الأسواق الكويتية 

فجّرت صحيفة "الجريدة" ضجّة في الشارع الكويتي بعدما نشرت تقريرًا كشفت من خلاله "بيع أحذية بشعار الكيان الصهيوني" المتمثل بـ النجمة السداسية بشكلٍ علني في أحد الأسواق التجارية في محافظة الفروانية.

وفي تقريرها الذي يحمل عنوان "شعار الكيان الصهيوني يعرض علانية في سوق شهير بـالفروانية"، كشفت الصحيفة الكويتية أن أحد المقيمين في محافظة الفروانية عثر على أحذية تحمل شعار الكيان الصهيوني ذو النجمة السداسية في أحد الأسواق التجارية هناك.

وذكرت الصحيفة بأن المقيم كتب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" إنه قام بزيارة للمتجر الشهير لاقتناء بعض الأغراض، وأثناء تفقده الركن الخاص بالأحذية، فوجئ بالشعار مطبوعًا على أجزاء منها.

وأوضح أن الأمر استوقفه، ودفعه إلى سؤال الموظف المختص، إلا أن الأخير أبدى عدم معرفته به، وعندما ألح على الموظف بالسؤال، وأوضح له دلالة هذا الشعار، رد الأخير قائلًا "وانت شو خصك"، ثم سحب الحذاء من يديه، وتركه دون جواب.

وزارة التجارة والصناعة الكويتية تتدخل

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن فرقها قامت بتحرير محضر ضبط مخالفة لأحد الأسواق المركزية في منطقة الفروانية لقيامه بعرض سلعة تحمل شعار مخالف للنظام العام للدولة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" بيانًا جاء فيه: "قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير محضر ضبط مخالفة لأحد الأسواق المركزية في منطقة الفروانية لقيامه بعرض سلعة تحمل شعار مخالف للنظام العام للدولة وتم ضبط المخالفة بعد ورود بلاغ بوجود أحذية تحمل شعار مخالف للنظام العام للدولة في أحد الأسواق المركزية".

وأضاف البيان: "وعليه قام فريق الطوارئ إثر ذلك بتحرك الفوري وتم ضبط المخالفة وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف"

أحذية تروج لـ المثليين جنسيًا في الكويت

قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير محضر ضبط مخالفة لأحد المحال في أحد المجمعات التجارية لقيامه بعرض وبيع أحذية تحمل شعارات مخالفة للآداب العامة.

وقام فريق الطوارئ باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف. بحسب تغريدة نشرتها وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

النجمة السداسية

نجمة داود (✡) وتسمى أيضا بخاتم سليمان وتسمى بالعبرية ماجين داڤيد بمعنى «درع داود» وتعتبر من أهم رموز الشعب اليهودي.

هناك الكثير من الجدل حول قدم هذا الرمز فهناك تيار مقتنع بأن اتخاذ هذا الشعار كرمز لليهود يعود إلى زمن داود، ولكن هناك بعض الأدلة التاريخية التي تشير إلى أن هذا الرمز استخدم قبل اليهود كرمز للعلوم الخفية التي كانت تشمل السحر والشعوذة.

البعض يعتقد أن نجمة داود أصبحت رمزًا للشعب اليهودي في القرون الوسطى ولكن تم استخدامها فعليًا من قبل اليهود في القرن الثاني عشر ميلاديًا، وإن هذا الرمز حديث مقارنة بالشمعدان السباعي الذي يعتبر من أقدم رموز بني إسرائيل.

في عام 1948 ومع إنشاء دولة إسرائيل تم اختيار نجمة داود لتكون الشعار الأساسي على العلم الإسرائيلي.

الفروانية

منطقة من مناطق محافظة الفروانية في الكويت، كانت منطقة الفروانية تعرف قديمًا باسم (مطلع عياد)، وبقي هذا الاسم حتى بداية الأربعينات حين تحول صانعو الجص من منطقة المجاص (ضاحية عبد الله السالم حاليًا) إلى (مطلع عياد) لصناعة الجبس.

تعتبر الفروانية من المناطق عالية الكثافة السكانية ولذلك هي من المناطق الشديدة الازدحام، كما يسكن فيها الكثير من الوافدين العائلات والعاملين في الكويت.