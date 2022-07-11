عري ورقص فاضح على شواطئ اللاذقية يثير الجدل في سوريا

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا صور ومقاطع فيديو لفعاليات ترفيهية وصفت بـ"المستفزة" بعد إقامتها في أول أيام عيد الأضحى المبارك داخل أحد المنتجعات السياحية في مدينة اللاذقية الساحلية.

وذكر نشطاء على موقع التدوين "تويتر" بأن الحفل الترفيهي الراقص أقيم في منتجع لاوديسا الذي يُعد من أشهر المنتجعات السياحية في مدينة اللاذقية الساحلية.

وتعددت الأسباب التي أثارت الجدل حول المنتجع السياحي بين من انتقدت المشاهد الجريئة التي مارسها مرتادي الحفل الترفيهي والذي تضمن رقص فاضح وعُري فيما انتقد آخرون تزامن هذه المشاهد الجرئية مع عيد الأضحى المبارك.

وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر العشرات من النساء وهن يلبسن ثيابًا خفيفة تكشف أكثر أجسادهن ويرقصن بحماس شديد على أنغام أغنية شعبية، وبعضهن اعتلين جذوع أشجار مقصوصة وبدأن بالرقص فوقها.

وعلق أيمن السيد على مشهد الفتيات شبه العاريات في المقطع: "تحرر بيرجعك للعصر الحجري رجعنا لزمن الجاريات".

فعالية "رقص وعُري" بمنتجع سياحي حكومي تستفز موالي أسد وتثير غضبهم#أورينت pic.twitter.com/O8xuCbB3F6 — Orient أورينت (@OrientNews) July 10, 2022

في المقابل، انتقد مغردون ما وصف بـ"البذخ" الذي يحظاه مرتادو المنتجع في الوقت الذي يعاني فيه أهالي مدينة اللاذقية من ظروف اقتصادية صعبة وانقطاع متواصل للكهرباء والمياه.

وعلقت إحدى الناشطات: "الأجواء عامرة على أنغام أبو العلى وأبو جميل ناس بالمنتجعات وناس بالمطاعم وناس بتتمنى تشتري لطفلها بسكوتة ولعبة بالعيد".

وقالت ناشطة أخرى: "هي مصاري التغفيش والسرقة، واستدركت : "لو موظف كل راتبو ما بيشتري قمة عالشجرة يلي واقفة هالعاهرة عليها".

وأبدى المغرد رامز خوري تعجبه من وصول الكهرباء والماء إلى المنتجعات والمصايف على مدار الليل والنار، قائلًا أن الناس في المنتجعات-حسب قوله- درجة أولى وباقي الناس في المدينة درجة عاشرة أو بالأحرى خارج التصنيف.

منتجع لاوديسا في اللاذقية