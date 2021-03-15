أديداس تثير الجدل بموديل تعرض شعر إبطها بفخر.. "هنا مساحة لكافة النساء"

ليست المرة الأولى التي تطرح فيها شركة "أديداس" للملابس الرياضية إعلانات تروّج فيها لأحد منتجاتها وتثير فيها الجدل بين مؤيدٍ ومعارضٍ على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه المرة، أظهر إعلان شركة "أديداس" الجديد لمجموعتها الجديدة من الملابس الرياضية العارضة والراقصة المحترفة ومصممة الرقصات "ليلى ديفيس" وهي تعرض شعر إبطها بـ"فخر" محدثة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة، وهي الأولى في سلسلة تعرض ملابس "أديداس" الرياضية الجديدة المصنوعة بالشراكة مع المصممة "ستيلا مكارتني"، تلقت بالفعل ما يقرب من 40 ألف إعجاب وأكثر من 1500 تعليق.

وأرفقت الشركة الصور بتعليق قالت فيه: "ادعمي حركتكِ في الملابس المصممة لجسمك وعقلك وكوكبكِ، هنا مساحة لكافة النساء".

وأشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على الفور بالمنشور لإظهاره جسد المرأة بشكل إيجابي، وشكر مستخدم يدعى gracieeccl شركة Adidas على هذا المنشور، حيث كتب: "شكرًا لك Adidas على دعم النساء في اختيار التعامل مع أجسادهن كما يحلو لهن. يمكن للرجال الحصول على شعر الجسم .. فلماذا لم يتم ذلك بالكامل ويعد مقبولا في المجتمع للمرأة؟ منشور جميل".

فيما ردت "ديفيس" على المعلقين السلبيين على صفحتها على "تويتر": "أنت [تدرك] أنها تنمو هناك بشكل طبيعي، أليس كذلك؟".

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