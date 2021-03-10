الأميرة الباربي.. معلومات تنشر لأول مرة عن زوجة الأمير محمد بن سلمان

عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي التساؤل عن هوية زوجة ولي العهد السعودي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود المعروفة عالميًا باسم "الأميرة باربي".

في الغرب، يمكن القول إن أسرع طريقة للحصول على مكانة مشهورة هي المشاركة في صناعة الترفيه بشكل أو بآخر، أما في الشرق الأوسط والشرق الأقصى فيكفي أن تكون عضوًا في العائلة المالكة.

الآن، بالنسبة لأولئك الذين لديهم اهتمام كبير بالممالك في مختلف البلدان، يجب أن تثبت هذه المقالة التي تروي معلومات جديدة عن الأميرة السعودية والتي يقال بأنها ذكية وجميلة.

وتعد الأميرة سارة هي ابنة الأمير مشهور ووالدته الأميرة نورة بنت محمد بن سعود الكبير، ولها شقيقة واحدة وهي الأميرة لولوة المتزوجة من الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، ولها من البنات الأميرة سما.

ولدى الأميرة سارة وزوجها الأمير محمد أربعة أبناء وهم: الأمير سلمان، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، والأمير مشهور.

من هي سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود؟

ولدت في الرياض، المملكة العربية السعودية عام 1973، في بيت آل سعود.

نظرًا لبشرتها اللافتة للنظر ومظهرها الجميل، كانت تُعرف باسم "باربي الصغيرة" منذ صغرها.

سارة، على عكس الكثير من النساء السعوديات الأخريات في آل سعود، تلقت تعليمها في الواقع من قبل مربية إنجليزية قبل التحاقها بجامعة الملك سعود المرموقة في الرياض.

تزوجت من ابن عم ملكي بعد ذلك بوقت قصير، على الرغم من أن الزواج لم يدم طويلًا ووجدت نفسها مطلقة بينما كانت لا تزال في أوائل العشرينات من عمرها.

العمل الخيري والاضطراب

بعد طلاقها، كان لديها نظرة جديدة للحياة وأخذت بعد شغف والدها بالعمل الخيري وسرعان ما بدأت في إدارة منظمتها الخيرية الخاصة.

غالبًا ما كانت ترافق والدها إلى مخيمات اللاجئين لأن والدها كان سفيرًا لليونيسف.

في عام 2007، اتخذت الأمور منعطفًا قبيحًا وأجبرت على طلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة مع أطفالها الأربعة لأنها كانت من الداعمين الصريحين لمكافحة الفساد في السعودية واضطرت في الواقع إلى الفرار من والدها.

علاوة على ذلك، وجدت نفسها على خلاف مع شقيقها بما يزيد عن 325 مليون جنيه إسترليني، وهي الثروة التي خلفتها والدتهم الراحلة.

قام عمها بحمايتها من والدها، حيث كان عمها ولي العهد الراحل نايف بن عبد العزيز منافسًا لوالدها حتى وفاته في عام 2012.

الزواج واللجوء

بعد أن تمت الموافقة على طلبها للجوء، أصبحت أكثر صراحة في انتقادها للقوانين في السعودية، ودعت إلى إجراء إصلاحات.

في عام 2008، تزوجت من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولديهما أربعة أطفال.

في عام 2012، طلبت اللجوء السياسي في المملكة المتحدة بسبب التهديدات الموجهة إليها وعلى أسرتها. كانت هذه هي الحالة الأولى التي طلب فيها عضو بارز في الأسرة الحاكمة السعودية اللجوء السياسي.

يُعتقد أنها أقامت في المملكة المتحدة منذ عام 2007، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.

المعلومات من موقع www.salonprivemag.com

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