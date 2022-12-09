أرجنتينيات بالعباءة القطرية ويهتفن بالفوز لـ"ميسي".. شاهدوا الفيديو

جذبت العباءة القطرية المحتشمة الكثير من المشجعات الأجنبيات اللواتي قررن انتهاز فرصة تواجدهن في الدولة الخليجية المسلمة لحضور نهائيات كأس العالم، والمبادرة بارتدائها وتنسيقها بطريقة "أنيقة".

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تُظهر توجه العشرات من المشجعات الأجنبيات نحو محلات بيع أغطية الرأس والعباءات القطرية التقليدية في مشهدٍ يؤكد على الاعتزاز بالهوية الوطنية والثقافة الاجتماعية والإسلامية لدى دولة قطر التي دخلت التاريخ كأول دولة عربية إسلامية شرق أوسطية تستضيف نهائيات كأس العالم.

مشجعات أرجنتينيات بالعباءة القطرية

بعد اسبوعين من تواجدهم في قطر



هكذا اصبحوا المشجعات الارجنتينيات pic.twitter.com/zJwDEqcHhQ — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 8, 2022

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه مجموعة من مشجعات المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بالعباءة القطرية المحتشمة في شوارع الدوحة، في مشهد لافت.

وتفاعل النشطاء مع مشهد المشجعات الأرجنتينيات بالعباءة القطرية واعتبروها دليلًا على مدى تأثر سياح قطر بعادات وتقاليد الشعب القطر وإعجابهم بها.

واحتفى عدد من المعلقين بمشهد المشجعات الأرجنتينيات باعتبارها تجربة لطيفة تصحح الكثير من الأفكار المغلوطة التي شوهت صورة المرأة المحجبة خلال العقدين الأخيرين في عيون العالم الغربي.

كما أشاد الكثيرون بالمبادرات التي أقامتها دولة قطر طوال أيام مونديال 2022 للتعريف بالحضارة العربية والإسلامية.