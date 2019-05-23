أردني يحرق شهادته في الشارع تعبيرًا عن غضبه بعد رفض جامعته تعيينه!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لرجل أردني يُقدم على حرق شهادة الدكتوراة بالمحاسبة الخاصة به في منتصف الشارع.

ويكشف الدكتور سلامة المومني والذي يحمل دكتوراة في المحاسبة و15 عامًا خبرة في المجال، أنها أقدم على هذه الخطوة لأنها أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع، وهو الآن بلا عمل.

كما كشف المومني بأن الجامعة التي تخرج منها تطلب أساتذة يحملون شهادات دكتوارة من جامعات أجنبية رافضين تعيينه بالرغم من أنه تخرج من جامعتهم.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة وحالة من الإستياء بموقع تويتر، حيث تعاطف عدد كبير من رواد الموقع مع الدكتور المومني مؤكدين أنه تعرض لظلم كبير ومُطالبين الجامعات الأردنية باستقبال طلابها، كما تساءل عدد منهم عن سبب إهمال هذه الجامعات لطلاب تخرجوا منها وتفضيل خريجي الجامعات الاجنبية، مُعتبرين أن هذا الأمر يُهين الجامعة نفسها أكثر من إهانة الطالب، وطالب عدد كبير أن يحذو أبناء الجامعات الأردنية ممن لم يجدوا وظائف داخل الجامعات حذو الدكتور المومني بحرق شهاداتهم تعبيرًا عن رفضهم لما يمروا به.

هذا ونفذ عدد من حملة الدكتوراة يوم أمس الأربعاء اعتصاما امام مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة بتعينهم في الجامعات الاردنية .

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