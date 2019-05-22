إعلامية سعودية تثير جدلًا بإقامة حفل "مختلط" لمشاهير السوشال ميديا بالرياض (صور)

عبّر سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم لإقامة الإعلامية أريج العبدالله حفل "مختلط" ضم عشرات مشاهير السوشال ميديا في العاصمة السعودية الرياض بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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وبحسب ناشطين، فإن الإعلامية أريج وجهت عشرات الدعوات للمشاهير من الشبان والفتيات، لحضور "غبقة" رمضانية، وهي تقليد شهير في دول الخليج، يتم من خلاله تقديم أصناف مختلفة من الطعام، بين وقتي العشاء والسحور.

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وأثارت صور من داخل الحفل، جدلًا واسعًا، لظهور مشاهير من الجنسين بجانب بعضهم البعض.

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وقال ناشطون إنه مما يبعث على الاستياء، حضور بعض المشاهير، ممن كانوا ينتفدون الاختلاط، وأحدهم هاجم الفتاة المواطنة التي ظهرت قبل أكثر من عام في فيديو وهي تمازح وتتناول طعام الفطور مع موظف من جنسية عربية، وتمت معاقبتها في حينها.

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في حين دافع آخرون عن الحفل، قائلين إن تحريض البعض على كل ما يخالف قناعاتهم، يدفع نحو الكراهية بين أفراد المجتمع.

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