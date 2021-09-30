أردني يرد على مخالفة "عدم ارتداء الكمامة" بخلع ملابسه الداخلية في الشارع

تعمد مواطن أردني مجهول الهوية خلع ثيابه في وسط الشارع العام في أحد أحياء العاصمة عمان وسط حالة من الذهول والصدمة على وجوه كل من تواجد هناك.

وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظة التي أقدم فيها المواطن على خلع ثيابه وهو في حالة هستيرية غاضبة.

وبحسب شهود عيان كانوا في المكان، فقد أقدم المواطن على هذا التصرف المريب كرد فعل غاضب بعد تلقيه مخالفة "عدم ارتداء كمامة في مكان عام" وهو ما جعله يشعر بالسخط وقرر خلع ملابسه أمام الآخرين وفي وضح النهار.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من مكان وقوع المشهد، إلا أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رجحوا وقوعه في منطقة اللويبدة بالقرب من وسط العاصمة عمان.

وأعرب النشطاء عن استيائهم من الموقف الصعب الذي أجبر الرجل على خلع ملابسه في الشارع العام، مؤكدين بأن الوضع الاقتصادي للمواطن الأردني لم يعد يحتمل فرض مخالفات إضافية عليه.

وأشار مغردون الى أن الجو العام في الأردن بات مشحونًا لدرجة لا تحتمل نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا على الأردن والعالم أجمع.

كما ذكر قسم من المغردين بأن قوات الأمن قامت بمخالفة الرجل لعدم ارتداءه الكمامة الطبية في حين أن مهرجان جرش شهد مظاهر وممارسات تتنافى مع التعليمات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، والتي أعلنت عنها الحكومة الأردنية في مناسبات عدة.

وتصدر وسم #مهرجان_جرش_لا يمثلني، منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الأردن، التي عجت بالتغريدات المؤكدة على أن إقامة المهرجان تخالف معايير الصحة والوقاية.

وطالب المنتقدون بتوجيه الدعم الحكومي المقدم لمهرجان جرش للمشافي الحكومية والقطاعات الأكثر منفعه للشعب الأردني.