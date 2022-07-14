أستاذ مدرسي يصف إبرة منع الحمل لطفل في الأردن

كشف شاب أردني تفاصيل صادمة حول تعرض ابن شقيقته لخطأ طبي فادح تسبب في تدهور حالته الصحية ودخوله للمستشفى بعدما أعطي إبرة منع الحمل بالخطأ.

وذكر الشاب في تغريداتٍ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن ابن شقيقته راجع طبيبًا خاصًا في محافظة مأدبا، جنوب غرب العاصمة الأردنية عمان، الذي بدوره وصف له حقنة مضاد حيوي.

وذكر بأن عائلة الطفل قامت بصرف الوصفة الطبية من الصيدلية ثم عادوا لنفس الطبيب من أجل إعطاءها للطفل، لكنهم فوجئوا بأن حالة الطفل الصحية لم تتحسن وهو ما دفعهم لمراجعة طبيب آخر الذي بدوره اكتشف بأن الإبرة المعطاة له هي إبرة "منع حمل" وليست إبرة مضاد حيوي.

وأشار الشاب إلى أن الطفل نُقل إلى المستشفى حيث كان يعاني من ارتفاع في إنزيمات الكبد وأعراض شديدة في الجهاز الهضمي.

وحملت عائلة الطفل، الصيدلية بإعطاء ذوي الطفل حقنة "منع حمل" والطبيب الذي لم يطلع على الحقنة المعطاة للطفل المسؤولية.

وذكر الشاب أن عائلة الطفل اكتشفت أن الشخص الذي صرف الوصفة "أستاذ مدرسي" وليس صيدلانيًا، مدعيًا أنه يجلس في الصيدلية كي يتسنى لزوجته أن تحظى بقسط من الراحة.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه الشاب المستشفى الذي تم نقل الطفل له من أجل تلقي العلاج المناسب، إلا أن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا بأن الطفل على سرير الشفاء في مستشفى النديم الحكومي في محافظة مأدبا.

مستشفى النديم يكشف الحالة الصحية للطفل

قال مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن الطفل جاء إلى قسم الطوارئ، ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية في الأردن أنه وبعد تشخيص حالة الطفل من قبل طبيب الاختصاص، تبين أنه أعطي حقنة "منع حمل" بدلًا من حقنة "المضاد الحيوي".

وأشار إلى أن الحقنة المعطاة للطفل كانت في مركز طبي خاص، مؤكدًا أنه تم إجراء الفحوصات الطبية الكاملة للطفل، وأنه غادر المستشفى بصحة جيدة مساء الأربعاء.

يشار الى ان ذوي الطفل تقدموا بشكوى ضد الصيدلية الخاصة والطبيب الخاص للجهات الامنية.

إبرة منع الحمل

(المعلومات من موقع مايو كلينك)

تعمل إبرة منع الحمل على تثبيط الإباضة أي منع المبيضين من إطلاق البُوَيضة، كما تعمل أيضًا على تثخين مخاط عنق الرحم لمنع وصول النُّطفة إلى البُوَيضة.

لماذا يتم استخدام إبرة منع الحمل

تستخدَم إبرة منع الحمل في التحكم في الحالات الطبية ذات الصلة بدَورة الحيض. قد يُوصي مزود الرعاية الصحية باستخدامها في الحالات التالية:

عدم رغبتكِ في تناوُل حبوب منع الحمل يوميًّا

رغبتكِ أو حاجتكِ إلى تجنُّب تعاطي الإستروجين

الإصابة بمشكلات صحية مثل فقر الدم أو النوبات الـمَرَضية أو مرض الخلايا المنجلية أو الانتباذ البطاني الرحمي

مع ذلك، هذه الإبرة ليست مناسبة للجميع. قد لا يشجِّعكِ مزود الرعاية الصحية على استخدامها في حالة الإصابة بأيٍّ من الحالات التالية: