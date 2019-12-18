أستراليا: شجرة كريسماس تستقبل صاحبة المنزل بأفعى طولها 3 أمتار (صور مروّعة)

فوجئت سيدة أسترالية لدى عودتها إلى منزلها في أستراليا بوجود إضافة "غير مألوفة" لزينة شجرة عيد الميلاد، اكتضف لاحقًا أنها مجرد "أفعى ضخمة" يبلغ طولها نحو 10 أقدام (3 أمتار)، حول شجرة الكريسماس في شرفة المنزل.

وقالت "تشابمان"، التي تعيش برفقة زوجها جون بروكس في مدينة بريزبان عاصمة ولاية كوينزلاند الأسترالية: "لاحظنا عند عودتنا إلى المنزل أن الطائرين اللذين اعتادا الوجود في الشرفة بهدوء يتصرفان بسلوك غريب، ويصدران أصوات تدل على شعورهما بالخوف".

وأضافت: "لقد اقترب زوجي منها دون أن يراها حينما أراد التقاط فيديو للطيور، قبل أن يصاب بالصدمة عند رؤيتها، فهي أفعى كبيرة حقًا".

وأضافت: "لم يزعجنا وجود الأفعى على الشجرة، بقي هناك لبضع ساعات بينما كنا نراها من خلال النافذة".

بريسبان أو بريزبان (Brisbane)

هي عاصمة ولاية كوينزلاند، أستراليا، وأكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان. وثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في أستراليا. يبلغ عدد سكان مدينة بريزبان 2.3 مليون نسمة، فيما يصل تعداد المنطقة الحضرية المحيطة بها إلى أكثر من 3.4 مليون نسمة.

تقع منطقة الأعمال المركزية في بريزبان على المستوطنات الأوروبية الأصلية، ويقع داخل منحنى نهر بريزبان، حوالي 15 كيلومترًا (9 أميال) من مصبه في خليج مورتون.

تمتد منطقة العاصمة في كل الاتجاهات على طول السهول الفيضية في وادي نهر بريزبان بين خليج مورتون والسلسلة الفاصلة العظمى، والتي تمتد عبر العديد من مناطق الحكم المحلي في أستراليا (LGA).

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