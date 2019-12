أستراليا: شجرة كريسماس تستقبل صاحبة المنزل بأفعى طولها 3 أمتار (صور مروّعة)

فوجئت سيدة أسترالية لدى عودتها إلى منزلها في أستراليا بوجود إضافة "غير مألوفة" لزينة شجرة عيد الميلاد، اكتضف لاحقًا أنها مجرد "أفعى ضخمة" يبلغ طولها نحو 10 أقدام (3 أمتار)، حول شجرة الكريسماس في شرفة المنزل.

وقالت "تشابمان"، التي تعيش برفقة زوجها جون بروكس في مدينة بريزبان عاصمة ولاية كوينزلاند الأسترالية: "لاحظنا عند عودتنا إلى المنزل أن الطائرين اللذين اعتادا الوجود في الشرفة بهدوء يتصرفان بسلوك غريب، ويصدران أصوات تدل على شعورهما بالخوف".

Lovely python in our Christmas tree. Glad to see he made the news @Leannie138! #brisbane #snake #python #christmas 🐍🎄 pic.twitter.com/xLBDHklShS