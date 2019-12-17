زُينت بالسكاكين والمقصات.. أغرب شجرة ميلاد موجودة في مطار ليتوانيا

إذا كنت من المحتفلين بأعياد الميلاد وتبحث عن أفكار جذابة لتزين الشجرة داخل منزلك أو في مكان عملك، بالتأكيد فإن شجرة مطار ليتوانيا ليست الخيار الأفضل.

فقد تمكن الفريق الأمني في مطار فيلنيوس في ليتوانيا من بناء شجرة ميلاد "غريبة" طولها مترًا ونصف فقط وزُينت بـ"السكاكين" و"قداحات السجائر" و"المقصات" بالإضافة الى "بقايا الرصاص".

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وقال ناطق باسم مطار فيلينوس أن صنع الشجرة بهذا الشكل لم يكن لغرض فني إبداعي حسب بل "كان الهدف منه بعث رسالة توعية بشأن أهمية أمن الطيران".

وأضاف: "هذا العمل هو خلاصة أعوام من التعامل مع سافرين المشاغبين الذين يصرون على حمل المواد المحظورة حملها في حقائبهم".

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وأردف يقول: "صودرت جميع المواد والأدوات التي تم تزين الشجرة بها أثناء مرور حقائبهم في أجهزة المسح الضوئي التي تكشف المواد الممنوعة، مثل السكاكين والقداحات والشفرات وجميع أنواع المواد الخطرة الأخرى".

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وأكمل: "لذلك إذا كنت لا ترغب في رؤية مقتنياتك الشخصية المحظورة في المطارات، مُعلقة على شجرة عيد الميلاد في العام المقبل، فعليك إذُا أن تتحقق بشكل أفضل من شروط ومتطلبات الأمتعة المسموح بها قبل أن تحزم أمتعتك في الرحلة القادمة".

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