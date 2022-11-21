أسرار إطلالة الشيخة موزة في حفل افتتاح كأس العالم 2022

عُرفت الشيخة موزة بنت ناصر، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بذوقها الفريد والمميز في الموضة وبإطلالاتها الراقية التي تحرص وسائل الإعلام المحلية والعالمية على تغطية تفاصيلها سواء في الاستقبالات الرسمية أو في الزيارات الدولية أو حتى في الجولات المحلية، فكيف إذا تعلق الأمر بحفل افتتاح كأس العالم 2022.

وفي الوقت الذي أبهرت فيه قطر العالم بافتتاح بطولة كأس العالم 2022 الذي وصف بـ"التاريخي"، انشغلت صفحات الموضة والأزياء برصد إطلالة الشيخة موزة بنت ناصر التي أقل ما يمكن وصفها بـ"الفاخرة".

وأطلت الشيخة موزة في حفل الافتتاح، إلى جانب زوجها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على منصة كبار الشخصيات في ملعب البيت، بإطلالة محتشمة وبلون واحد من علامة برادا الفاخرة.

الشيخة موزة تدعم العنابي

واختارت الشيخة موزة اللون العنابي لإطلالتها المحتشمة من برادا والتي جاء تصميمها على شكل عباءة، وهي الطريقة التي اختارتها الشيخة القطرية للتشجيع منتخب بلادها في بطولة كأس العالم والمرتبط بعلم قطر ذو اللون العنابي.

وأضافت الشيخة القطرية لمسة "فاخرة" على إطلالتها الأنيقة حين نسقت "بروش" على شكل أجنحة من دار "شوميه" على شكل أجنحة ووضعته على كتفها الأيسر.

وبحسب الموقع الرسمي لدار "شوميه" الفاخرة للمجوهرات، فإن سعر بروش الشيخة موزة يبلغ مليون ريال قطري أي ما يعادل 274 ألف دولار أمريكي.

وتعد هذه المرة الثانية الذي تضع فيه الشيخة موزة هذا البروش من شوميه، إذ سبق وإن نسقته في إطلالتها لها عام 2010، وهو مصنوع من الألماس.

ويعد هذا البروش من المجوهرات النادرة، إذ لا يوجد منه سوى قطعتين في العالم، الأولى تملكه الشيخة موزة أما القطعة الثانية تملكه الأميرة كارولين، ابنه أميرة موناكو.

أما على صعيد المكياج، اختارت الشيخة القطرية أحمر شفاه باللون العنابي مع كحل أسود أبرز جمال عينيها.

ونشرت الشيخة القطرية صورًا لحضورها حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقتها بعبارة رحبت بها بضيوف قطر: "لقد حان الوقت، مرحبًا بكم في بطولة كأس العالم قطر 2022".