أسوأ كسر في تاريخ قتال UFC.. أنف المُصارع تحولت للشكل المُفلطح

تعرض المصارع الأمريكي "مايك بيري" لأسوأ إصابة في تاريخ بطولات القتال غير المحدود "يو إف سي-UFC" في نزال هنيف أمام المصارع البرازيلي الأمريكي "فيسنتي لوكي".

وخلال مواجهة "بيري" الملقب باسم "بلاتينم" نظيره "لوكي" في نزال شهد عنفًا شديدًا من الطرفين، تلقى "بيري" لكمة في أنفه أدت إلى كسرها، وتحولها إلى الشكل المفلطح.

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وقال رئيس بطولات القتال غير المحدود "دانا وايت" على "تويتر"، إن الإصابة "أسوأ كسر أنف رأيته في تاريخ النزالات. بيري ولوكي أقوياء كالجحيم".

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وتم نقل "بيري" (27 عامًا) إلى المستشفى، فيما قال أعضاء من فريقه إنه يواجه صعوبات في التنفس بعد النزال.

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فيما صرح مديره "أبراهام كاوا" لوكالات الأنباء: "خضع بيري لعملية جراحية ناجحة في أحد مستشفيات أوروجواي يوم الأحد الماضي، كانت عملية جراحية مطولة لأن بيري كان يعاني من كسور سابقة في أنفه والتي يجب الاهتمام بها، ومن المتوقع أن يبقى في أوروغواي لبضعة أيام على الأقل".

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