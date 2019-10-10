أشهر متحوّلة جنسية في مصر تُعلن.. "أصبحت بجسد أنثى"

عاد اسم "ملك الكاشف" مجددًا ليتصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وقائمة الأكثر بحثًا على "غوغل" بعد إعلانها عن إجرائها عملية التحول بالكامل، من جسد رجل إلى جسد أنثى.

وكان اسم "ملك الكاشف" قد انتشر قبل عامين بشكل واسع حينما قرر الشاب "مالك" أن يروي رحلته في التحول الى أنثى تدعى "ملك".

وعبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أعلنت "ملك" عن إجرائها عملية التحول بالكامل، من جسد رجل إلى جسد أنثى.

وقالت ملك في بوست مطوّل: "النهارده هو اليوم اللي هزمت فيه المجتمع، من دقائق قليلة خرجت من غرفة العمليات بعد ما أجريت آخر عملية من سلسلة عمليات عبوري الجنسي والنهارده جسمي بشكل كامل هو جسم أنثى بعد سنين معاناة في جسم ولد".

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وأردفت: "أنا النهارده حطمت قوالب الذكورية الاجتماعية اللي كانت تحاربني طول الوقت وتفضل تقولي، ازاي راجل يتخلى عن رجولته و يقبل يكون ست ده حتى الراجل ميعيبوش إلا جيبه، إنما الست مقيدة بالعادات و التقاليد".

وكانت الكاشف قد أعتقلت شهر مارس الماضي بعد مشاركتها في مظاهرة رافضة للتعديلات الدستورية ومد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجرى اعتقال الفتاة المتحوّلة الى جانب عشرات الشباب في أعقاب التظاهرات التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة، في الوقت الذي عبّر محاميها عن تخوفه من أن يتم إيداعها في سجن الرجال، قبل أن يصرح مصدر أمني أن المتهمة مُحتجزة بشكل منفرد.

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