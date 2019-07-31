أصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون.. فندق على حافة الهاوية بارتفاع 1982 قدمًا

تسعى شركة بناء تركية إلى تصميم فندق جديد ليس لأصحاب القلوب الضعيفة، سيكون وجهة لزوار النرويج الباحثين عن المغامرة، إذ تعتمد فكرته على أن يبدو وكأنه مثبت على "حافة الهاوية"، في مرتفع جبلي، فيما يمتد منه حوض سباحة "شفاف".

وسيبدو الفندق وكأنه جزء من القمة الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1982 قدمًا، مكوّن من منصة كبيرة على مستوى "الحافة"، تقع أسفلها 3 طوابق تضم غرف الضيوف، تبدو وكأنها مثبتة بالجبل، في مشهد قد يثير خوف الكثيرين.

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ويتمتع كل طابق بشرفات واسعة، تسمح للنزلاء بالاستمتاع بالمشاهد الخلابة لمضيق "ليسيفورد" البحري جنوب غربي النرويج.

ولعل أبرز ما يميز هذا الفندق، هو تصميم حوض السباحة، الممتد من الجبل ويتمتع بأرضية شفافة، ليشعر السباحون وكأنهم "يحلقون" في الهواء.

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يذكر أن الفندق المقترح لم يحصل بعد على إذن بالتخطيط والبدء في أعمال التشييد، أي أنه لا يزال مجرد تصميم من قبل شركة Hayri Atak Architectural Design Studio التركية.

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