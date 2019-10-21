أطول رحلة مباشرة في العالم تنهي بسلام.. وهذا ما فعله الركاب والطاقم في 20 ساعة

نجحت شركة طيران "كانتاس" الأسترالية من استكمال أطول رحلة طيران مباشر في العالم وصلت لـ20 ساعة متتالية دون توقف من نيويورك حتى وصلت سيدني صباح الأحد.

وهبطت الرحلة رقم 7879 التي شملت 50 من الركاب وأفراد الطاقم على متن طائرة "بوينج 787/9 دريملاينر" في سيدني صباح الأحد بعد أن قطعت 16200 كيلومتر في 19 ساعة و16 دقيقة قادمة من مطار كينيدي في مدينة نيويورك الأميركية.

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ولم تحلق في الأجواء قبل هذه الرحلة أية طائرة لمثل تلك المسافة دون توقف، حيث قامت شركة الطيران بزيادة كمية الوقود وقللت عدد الركاب والأمتعة حتى تتمكن من إنجاز هذا الرقم غير المسبوق.

فيما وصف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأسترالية "آلان جويس" ما حدث بـ"التاريخي".

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وكشفت شركة "كانتاس" بأن الرحلة التاريخية تضمنت 4 طيارين رئيسيين تناوبوا على قيادة الطائرة، بالإضافة الى طيارين إضافيين في المقصورة.

وقالت شركة الطيران على موقعها الإلكتروني: "لقد مرت أشهر من التخطيط من أجل تحقيق هذه اللحظة التاريخية في تاريخ الرحلات الجوية، والعمل على تحديد مسار الرحلة الأمثل، بما في ذلك تشغيل خطط يومية لأنماط الرياح والطقس".

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وتعد رحلة بوينغ 787-9 دريملاينر هي الأولى من ثلاث رحلات تجريبية، يُطلق عليها اسم "شروق الشمس المشروع".

كما تنوي شركة الطيران الاسترالية تنفيذ رحلة مشابهة أخرى تنطلق هذه المرة من لندن إلى سيدني شهر نوفمبر القادم استعدادًا لبحث إمكانية إدخال هذه الرحلات حيز التنفيذ.

وقالت شركة "كانتاس" إنها تأمل في تشغيل رحلات مباشرة من ثلاث مدن على الساحل الشرقي لأستراليا - سيدني وملبورن وبريسبان - ونيويورك ولندن بحلول عام 2022.

الطاقم والركاب:

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقريرها كيف قضى الركاب ساعات الرحلة، أذ أكدت أنه بعد الصعود على متن الطائرة، قضى الركاب معظم الوقت مستيقظين حتى في الليل، وقضوا الوقت فى التمارين الرياضية وتناول الكافيين وغداء حار بدلًا من العشاء المعتاد.

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وبعد ست ساعات من الإقلاع، تم تقديم وجبة عالية الكربوهيدرات، وطُلب منهم تجنب الشاشات، وكانت الأضواء باهتة لتشجيعهم على النوم طوال الليل.

وكشفت بأنه لم يتم تقديم النبيذ أو المشروبات الروحية للركاب في الغداء.

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وقالت "ماري كارول"، من جامعة سيدني، إنها وزملائها من الركاب قاموا بالكثير من التمارين الرياضية والتمارين الجماعية "ويوجا" على فترات زمنية محددة.

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