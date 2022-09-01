أغرب الأمثال الشعبية المتداولة عن شهر أيلول

تحتوي اللغة العربية في محفوظاتها الحكم العربية العريقة والكثير من الأمثال المحفوظة والمتداولة حتى يومنها هذا، والتي تكاد لا تغفل عن أي مناسبة إلا وتطلق مثلًا شعبيًا عنه ومنها أشهر السنة والفصول الأربعة.

كما لخصت الأمثال الشعبية العربية بكلمات قليلة الحالات المتنوعة للطقس وخبرات العرب خلال الـ30 يومًا.

أمثال شعبية متداولة عن شهر أيلول

أيلول ذنبه مبلول: أي أن أيامه الأخيرة لا تخلو من الأمطار.

أي أن أيامه الأخيرة لا تخلو من الأمطار. في أيلول تموّن لعيالك وخلي الهم على بالك: في إشارة إلى ضرورة تموين الأكلات لاقتراب الشتاء.

في إشارة إلى ضرورة تموين الأكلات لاقتراب الشتاء. يلي ما تموّن بأيلول بيعيش عيشة بهلول: أي من يغفل عن تموين الأكلات سيواجه صعوبات في فصل الشتاء.

أي من يغفل عن تموين الأكلات سيواجه صعوبات في فصل الشتاء. إذا طلع سهيل لا تأمن من السيل: كناية عن تقلبات الطقس.

كناية عن تقلبات الطقس. بأيلول مدو الجلول: في إشارة إلى فرش البيوت.

في إشارة إلى فرش البيوت. بأيلول طار النحل والنحول: كناية عن جني العسل.

كناية عن جني العسل. بأيلول بيطيح الزيت من الزيتون: أي تزداد درجة تركيز السائل الزيتي في ثمار الزيتون التي تكون قاربت على النضج.

شهر أيلول في رزنامة الأمثال الشعبية لبلاد الشام