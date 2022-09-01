أغرب الأمثال الشعبية المتداولة عن شهر أيلول

تحتوي اللغة العربية في محفوظاتها الحكم العربية العريقة والكثير من الأمثال المحفوظة والمتداولة حتى يومنها هذا، والتي تكاد لا تغفل عن أي مناسبة إلا وتطلق مثلًا شعبيًا عنه ومنها أشهر السنة والفصول الأربعة.
كما لخصت الأمثال الشعبية العربية بكلمات قليلة الحالات المتنوعة للطقس وخبرات العرب خلال الـ30 يومًا.
أمثال شعبية متداولة عن شهر أيلول
- أيلول ذنبه مبلول: أي أن أيامه الأخيرة لا تخلو من الأمطار.
- في أيلول تموّن لعيالك وخلي الهم على بالك: في إشارة إلى ضرورة تموين الأكلات لاقتراب الشتاء.
- يلي ما تموّن بأيلول بيعيش عيشة بهلول: أي من يغفل عن تموين الأكلات سيواجه صعوبات في فصل الشتاء.
- إذا طلع سهيل لا تأمن من السيل: كناية عن تقلبات الطقس.
- بأيلول مدو الجلول: في إشارة إلى فرش البيوت.
- بأيلول طار النحل والنحول: كناية عن جني العسل.
- بأيلول بيطيح الزيت من الزيتون: أي تزداد درجة تركيز السائل الزيتي في ثمار الزيتون التي تكون قاربت على النضج.
شهر أيلول في رزنامة الأمثال الشعبية لبلاد الشام
- بـ 23 أيلول الصيف بيزول: فترة البداية الفلكية لفصل الخريف.
- إذا ما شتت بعيدنا بنقطع أيدنا: هذا المثل يقوله المسيحيون، حيث يصادف عيد الصليب يوم 27 أيلول حسب التقويم الغربي – 14 أيلول حسب التقويم الشرقي، وهذا تأكيد على سقوط الأمطار في أواخر أيلول.
- في أيلول تموّن لعيالك وخلي الهم على بالك.
- بأيلول دبر المكيول للحمص والعدس والفول.
- إذا طلع سهيل لا تأمن من السيل: يعتقد أهل البادية بأن الجو يتغير برؤية نجم سهيل في أيلول وهو دليل على سقوط المطر.
- غيم الرمان يبشر العربان: غيم أيلول فترة نضج الرمان يبشر بهطول المطر.
- بأيلول يا ويلو يلي ما عندو بيت معمول: بسبب سيادة البيوت الترابية التي تحتاج إلى تطيين قبل نهاية أيلول.
- بأيلول مدو الجلول: يشير هذا المثل إلى بداية تباشير الشتاء، والحاجة إلى فرش البيوت.
- بأيلول سيروا ولا تقيلون: بسبب اعتدال الجو وقصر النهار لم يعد هناك حاجة للقيلولة، ويمكن للمرء متابعة سيره وأعماله.
- آب وأيلول شهر الخرس: أي الشهرين اللذان تهدأ فيهما الرياح.
- بأيلول طار النحل والنحول: يتم في أيلول جني عسل النحل.
- بأيلول بتطلع المي من التلول: كناية عن برودة الطقس وتفجر الينابيع مجددًا.
تموز الهاوي و آب الشاوي .. الأمثال الشعبية المتداولة عن شهر أغسطس
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