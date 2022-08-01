تموز الهاوي و آب الشاوي .. الأمثال الشعبية المتداولة عن شهر أغسطس

آب هو الشهر الثامن (8) من شهور السنة الميلادية حسب الأسماء السريانية المستعملة في المشرق العربي، ويقابله في التسمية الغربية شهر أغسطس، وله مسميات مختلفة في الموروث الجمعي بالمشرق العربي نذكرها لكم في هذا التقرير.

ذكر الدكتور أحمد الشريدة، الباحث في التراث المناخي المشرقي ورئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية من 2014 أن سكان منطقة المشرق العربي ومصر والسودان يستخدمون تسمية شهر آب أو أغسطس.

أما في المغرب العربي، فسكانه يطلقون على الشهر الثامن السنة اسم (أوت) من اللفظ الفرنسي (Aout)، حسب ما ذكره الدكتور الشريدة.

ماذا تعني كلمة آب-أغسطس ؟

الكلمة من أصل بابلي يعني (العداء) بسبب شدة الحر، وكان الشهر مكرسًا ( لآلهة النار).

وذكر بأن هذه الكلمة قد تكون من أصل بابلي ( سرياني ) بمعنى "غلال ومواسم " أو الثمار الناضجة، ويحتمل أن يكون الاسم من كلمة (آب) العربية التي تعني النبات والكلأ وكما ورد في القرآن الكريم في سورة عبس آية 31 وقوله تعالى : ( وَفَاكِهَةً وَأَبًّا).

أيام شهر أغسطس – أغسطس :

يبلغ عدد أيام شهر أغسطس (31) يومًا

وهو الشهر الخامس من سبعة أشهر التي يبلغ عددها أيامها (31) يومًا

شهر أغسطس – شهر الفاكهة

يعتبر شهر أغسطس شهر الفاكهة الصيفية بامتياز وخاصة البطيخ والعنب والتين والصَبر والخوخ والدراق والبرقوق.

الأمثال الشعبية عن شهر آب-أغسطس

آبّ اللهاب : أي أنه شهر شديد الحرارة وكلمة ( اللهاب) مأخوذة من كلمة لهب وهو رأس أو لسان النار المشتعلة.

في آب اقطع القطف (العنب) ولا تهاب: أي أن قطوف العنب تكون قد نضجت تمامًا من شدة حرارة شهر أغسطس.

آخر عشرة أيام من آب تفتح للشتا باب: أي كسر سم الحرارة في العشرة الأواخر من شهر أغسطس.

أمثال شعبية عراقية عن شهر آب-أغسطس

آب اللهّاب: لأنه الأقسى والأشد حرارة.

والأيام العشرة الأولى منه (تحرق المسمار بالباب)، والعشرة الثانية (تُقّلل الأعناب وتُكثّر الأرطاب)، والعشرة الثالثة ( تفتح للشتاء باب)

الأمثال الشعبية المتداولة عن شهور السنة