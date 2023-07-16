أغنية القناص تضرب من جديد.. هذه المرة بصوت شعبولا!

البوابة - سيطرت تقنية الذكاء الاصطناعي على اهتمام الكثيرين حول العالم، وبدأت تستحوذ بشكلٍ ملحوظ على بعض القطاعات والمجالات التي كانت حكرًا في يوم من الأيام على بني البشر.

وفي عالم الترفيه والتسلية، تشهد منصات التواصل الاجتماعي يوميًا تحميل آلاف الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية التي تم صنعها بواسطة "الذكاء الاصطناعي، حتى بدأنا نسمع ونرى نتائج غريب قد لا تخطر على بال أحدهم.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت تقنية الذكاء الاصطناعي تطورًا كبيرًا لدرجة أنه بات بإمكان مستخدميه إنشاء مقاطع صوتية بأصوات فنانين عالميين سواء أحياء كانوا أم أموات.

هل سمعت مقدمة مسلسل القناص بصوت شعبولا؟

آخر هذه المقاطع الصوتية، كانت إعادة طرح شارة أغنية مسلسل الأنمي الشهير "القناص" واستبدال صوت الفنان المصري شعبولا بصوت السورية رشا رزق.

وكعادتهم، استقبلت منصات التواصل الاجتماعي شارة القناص بصوت شعبولا بانقسامٍ شديدٍ، بين من رأى أن النتيجة مذهلة وأبدوا إعجابهم الشديد بإحياء صوت الفنان الشعبي من خلال أغاني سبيستون.

في المقابل، أبدى عدد من المغردين استيائهم من النتيجة، ورأوا بأن المقطع "مزعج" وغير مريح للأذن.

القناص

مسلسل كرتوني ياباني من تأليف يوشيهيرو توغاشي، عرض لأول مرة في العالم العربي عبر قناة سبيستون.

تدور قصة القناص حول فتى يطمح إلى أن يكون صيادًا بهدف البحث عن والده المختفي.

حققت المسلسل الكرتوني "القناص" نجاحًا كبيرًا على الصعيد العالمي، وخاصة بين الجماهير العربية، لاحتوائها على قصة فريدة على الرغم من أنه تعرض لقص بعض المشاهد العنيفة وأخرى اعتبرها مركز الزهرة مخلة بالآداب الإسلامية.

كلمات مقدمة القناص

قد لمعت عيناه

بالعزم انتفضت يمناه

في هدوء الليل

من هو الصامد المغامر

في وجه السيل؟

(لاي، لاي، لاي، لاي، لا)

يبعد عن عينيه الراحة (الراحة)

يتحدى خصما في الساحة (في الساحة)

يرمي ويصيب الأهداف

يسعى دوما لتحقيق الإنصاف

وخيال أبيه في الأحلام

يوقظ في القلب الحساس

حب الخير لكل الناس

مهما كان الثمن من الصعاب

سيظل البطل القناص

بكل الصبر والإخلاص

يعمل باجتهاد

وعلى أهبة اللإستعداد

يرمي ويصيب الأهداف

يسعى دوما للإنصاف

