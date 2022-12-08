أغنية "مارادونا أعظم من بيليه" تصدح في شوارع قطر

حازت الأرجنتين على شهرة عالمية لإنجابها "أسطاير النجوم" في عالم كرة القدم أمثال دييجو مارادونا وليونيل ميسي، لكنها اكتسبت أيضًا سمعة لامتلاكها أكثر المشجعين حماسةً وجنونًا وولاءً على وجه الأرض.

ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2022، شهدت شوارع وميادين وساحات وملاعب قطر المونديالية مظاهر احتفالية وكرنفالية منقطعة النظير للجماهير الأرجنتينية الأمير الذي دفع الكثيرين لتوثيق هذه المشاهد عبر فيديوهات مصورة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

كما نجح مشجعو المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في سرقة الأضواء قبل أيام بهتافات ورقصات تمجّد المنتخب الأرجنتيني وتحثّه على انتزاع الكأس من باقي المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022.

وشوهدت الجماهير الأرجنتينية في سوق واقف، الذي يُعد من أشهر الأماكن السياحية في قطر، وهو يغنون بصوت عالٍ كلمات أغنية "مارادونا أعظم من بيليه" والتي تضمنت كلمات تذكر الجماهير البرازيلية بالمباراة التاريخية في مونديال إيطاليا 1990، حين نجحت الأرجنتين بإقصاء البرازيل من الدور الـ16، بهدف مقابل لا شيء.

ما هي كلمات أغنية مشجعي الأرجنتين في قطر 2022؟

هذه الأغنية التي أنشأتها مجموعة صغيرة من مشجعي المنتخب الأرجنتيني، تتناول رحلة الأرجنتين في السنوات القليلة الماضية، من اللحظات المفجعة إلى فوز كوبا أمريكا الذي طال انتظاره.



وتقول كلمات الأغنية الشهيرة:

سوف تشاهدون ميسي

وسيجلب لنا الكأس

مارادونا أفضل من بيليه

برازيل، قولي ماذا تشعرين الآن؟

والدك (يقصدون المنتخب الأرجنتيني) وصل إلى المنزل

أقسم أنه رغم مرور السنين

لن ننسى أبداً

دييجو تلاعب بهم

وكانيجيا سجّل عليهم

منذ إيطاليا (مونديال إيطاليا 1990) لم تتوقفوا عن البكاء

مباراة الأرجنتين وهولندا

يذكر أن الجماهير الأرجنتينية تترقب اللقاء التاريخي أمام المنتخب الهولندي يوم غدٍ الجمعة، 9 ديسمبر، على سناد لوسيل الأيقوني ضمن دور الـ8 في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.