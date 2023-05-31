أفخم التيجان التي تزينت بها الملكة رانيا

البوابة - لطالما كانت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني، سباقة لعصرها في الشرق الأوسط، من خلال عملها الدؤوب في مجال التعليم وتمكين المرأة في المجتمعات حتى صنعت لنفسها اسمًا كمؤلفة لكتب الأطفال.

وتزامنًا مع استعدادات العائلة الملكية الأردنية لإقامة حفلتي زفاف لابني الملك عبدالله الثاني، ولي العهد الأمير الحسين في الأول من يونيو والأميرة إيمان في 12 مارس الجاري، يتطلع المراقبون الملكيون لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذين الحدثين الملكيين المنتظرين.

مجوهرات الملكة رانيا

عُرفت الملكة رانيا باختياراتها العصرية الأنيقة في المناسبات العامة، والتي تزيدها تألقًا من خلال بعض المجوهرات الأنيقة والبسيطة والرائعة، مما يعكس اهتمامها بعالم الموضة والأزياء.

ومن حين لآخر، ترتدي الملكة رانيا قطع مجوهرات مرصعة بالأحجار الكريمة، ويرجح بأن الأقراط المتدلية هي المفضلة بالنسبة لها.

كما أطلت الملكة رانيا في عدة مناسبات بمجوهراتٍ صممت بأشكالٍ هندسيةٍ عصريةٍ جريئةٍ.

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تيجان الملكة رانيا

كما يضم صندوق المجوهرات الخاص بالملكة رانيا مجموعة من التيجان المتلألئة والفاخرة والمزخرفة من تصميم كارتييه وبوشيرون.

وعند دعوة الملكة رانيا لحدثٍ فخم، ترتقي الملكة رانيا إلى المناسبة بكل أناقة وفخامة دون عناء، وتعتمد أحد تيجانها الفخمة التي تعزز جمال الملكة الساحر وتختاره من مجموعة تيجان الملكة رانيا .

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز وأشهر وأجمال تيجان الملكة رانيا التي أطلت بها في عدة مناسبات خلال السنوات الماضية.

تاج بوشرون



أضافت الملكة رانيا هذا التاج الماسي البسيط للغاية إلى مجموعتها الخاصة متعدد الاستخدامات حيث يمكن ارتداؤه كسوار أيضًا، ويعد من أشهر تيجان الملكة رانيا.

صُنع هذا التاج الأنيق بواسطة علامة بوشرون - Boucheron في باريس، ويتميز بثلاثة ماسات على شكل قطرة تتدلى من عقدة تنضم إلى صفين آخرين من الماس.

يعد تاج الملكة رانيا من بوشرون الأكثر شهرة إذ ارتدته في أكثر من مناسبة ومنها:

في عام 2008 خلال عشاء رسمي

في عام 2009 خلال الذكرى العاشرة لزواجها من الملك عبدالله الثاني.

في عام 2010 خلال حفل زفاف ولي العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال من السويد

تاج الخط العربي

تلقت الملكة رانيا في عام 2005 هدية مميزة من زوجها الملك عبدالله الثاني تاجًا مذهلًا من الذهب الأبيض والمرصع بالألماس.

يتميز التاج بأنه مصنوع من 1200 قطعة من الألماس المصفوفة على إطار من الذهب الأبيض، مع جوهرة في قمته تزن 20 قيراطًا.

وتم تصميم التاج على شكل عبارة ه "الله أكبر" مكتوبة بالخط العربي الجميل، ويعد من التيجان الاستثنائية لأنه ركز على جمالية فن الخط العربي الإسلامي.

تم تصميم هذا التاج الرائع من قبل المصمم الشهير يان سيكارد لفريد باريس.

تاج الملكة علياء من كارتييه

يُعرف أيضًا باسم "Halo Tiara"، هذا التاج المذهل ذو تصميم عصري للغاية.

كان تاج كارتييه ملكًا للملكة الراحلة علياء، الزوجة الثالثة للملك الحسين بن طلال، ثم ورثته ابنتها الوحيدة الأميرة هيا، طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

استعارت الملكة رانيا التاج في مناسبات مهمة، بما في ذلك تتويج زوجها الملك عبد الله الثاني عام 1999.

تاج أزهار الماس

ارتدت الملكة رانيا التاج هذا التاج الماسي أول مرة 2001 ثم لم يتم رؤيته منذ ذلك الحين، إذ يرجح بأنها أهدته لابنتها الأميرة إيمان بمناسبة قرب عقد قرانها.

ويتكون تاج الملكة رانيا من أزهار الماس موضوعة في إطار ماسي مثلثي صلب ملفوف حول مؤخرة الرأس، وهو مؤشر على أن القطعة كانت في الأصل عقدًا.

ولم يتم الإعلان أو الكشف عن مصمم وصانع هذا التاج الملكي الرائع.

ارتدت الملكة رانيا تاجها الماسي عدة مرات:

أول مرة في مأدبة رسمية رائعة استضافتها الملكة ودوق إدنبرة في قاعة سانت جورج في قلعة وندسور، في اليوم الأول من زيارتهما الرسمية إلى المملكة المتحدة في نوفمبر 2001.

بعد يومين، ارتدت الملكة رانيا التاج الماسي مرة أخرى في مأدبة العودة التي أقامها الملك عبد الله والملكة رانيا للملكة وأفراد العائلة المالكة البريطانية في سبنسر هاوس في لندن.

كما ارتدت الملكة رانيا التاج الماسي لصورة بورتريه في عام 2001.

تاج الزمرد الأخضر

ارتدت الملكة رانيا تاج الزمرد الأخضر لأول مرة في عام 2003 وهو من تصميم مصمم المجوهرات البريطاني سولانج أزاجوري بارتريدج لبوشيرون.

ارتدت الملكة رانيا هذه التحفة عدة مرات، ومنها: