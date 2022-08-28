الأعراس الملكية الأردنية: فستان زفاف الملكة رانيا

ما تزال أخبار العائلة المالكة في الأردن تحظى بتغطية إعلامية مكثفة في الآونة الأخيرة خاصة بعد إعلان نبأ خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله من الآنسة السعودية رجوة آل سيف.

وباعتبار أن آخر حفل زفاف ملكي شهدته العائلة الهاشمية كان في أبريل 2020 بزواج الأميرة راية بنت الحسين من الصحفي البريطاني "فارس" نيد دونوفان، يترقب الشارع الأردني بحماس تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

وبهذه المناسبة، يستذكر موقع البوابة أهم حفلات الزفاف الملكية الأردنية ويستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بها ومنها فساتين زفاف ملكات وأميرات من العائلة الهاشمية.

دعونا نلقي نظرة على تفاصيل فستان زفاف الملكة رانيا.

فستان زفاف الملكة رانيا

تزوج الأمير عبد الله بن الحسين من الشابة رانيا الياسين في 10 حزيران / يونيو 1993 في حفل زفاف رسمي أقيم في قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان.

وخلال حفل الزفاف، ظهرت الملكة رانيا بفستانين مختلفين، الأول صُنع خصيصًا لها وهو من توقيع مصمم الأزياء البريطاني "بروس أولدفيلد - Bruce Oldfield" من الساتان والحرير الثقيل مع زخارف الأزهار الذهبية.

وتميّز فستان الملكة رانيا بالأكمام القصيرة مع الياقتين العريضتين المطرزتين بالذهب، وسترة تغطي الجزء العلوي من الفستان وحزام كبير يثبته في مكانه.

أما تنورة فستان زفاف الملكة رانيا جاءت بطيّات عديدة مع ذيل طويل، كما ارتدت فقازات حريرية كلاسيكية لتضفي لمسة ملوكية على إطلالتها.

إلهام فستان زفاف الملكة رانيا

في تلك الفترة، قيل أن المصمم البريطاني "بروس أولدفيلد" استوحى تصميم فستان الملكة رانيا الملكي من الفساتين السورية الرسمية التي عُرضت في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

تسريحة شعر الملكة رانيا

استبدلت الملكة رانيا في حفل زفافها التاج التقليدي بعصابة رأس مطرزة بالخيوط الذهبية تتناسب مع فستانها الأبيض والذهبي.

ولملمت الملكة رانيا شعرها بطريقة أنيقة بالعصابة البيضاء

مجوهرات الملكة رانيا

ارتدت الملكة رانيا في يومها المميز أقراطًا متدلية من اللؤلؤ، والذي جاء بلؤلؤة صغيرة على شحمة الأذن ولؤلؤة أكبر محاطة بالماس تتدلى منه.

وارتدى الملك عبد الله الثاني، الذي كان وقتها يشغل منصب نائب قائد قوات النخبة في القوات المسلحة، بدلته العسكرية الرسمية، بينما ارتدت الملكة رانيا فستانًا من تصميم البريطاني الشهير بروس أولدفيلد.

سعر فستان زفاف الملكة رانيا

قدّر ثمن فستان زفاف الملكة رانيا حينها بمئات آلاف الدولارات ﻿إلا أن الملكة رانيا لم تصرح بتكلفته رغم دخوله التاريخ بتصميمه الفريد والمميّز.

الفستان الثاني للملكة رانيا

في حفل الاستقبال الذي تلى الموكب الرسمي، ارتدت رانيا ثوبًا ثانيًا من تصميم "بروس أولدفيلد - Bruce Oldfield" الذي جاء أكثر خفّة وعصرية.

وجاء تصميم الفستان الثاني بدون أكمام مع وظهر على شكل حرف V.

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