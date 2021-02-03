أفضل يوم في حياتي.. نجم كرة السلة الأمريكية ستيفن جاكسون يشهر إسلامه

أعلن نجم كرة السلة الأمريكية السابق "ستيفن جاكسون" اعتناقه ديانة الإسلام.

ونشر لاعب كرة السلة السابق عدة منشورات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بهذا القرار.

وتضمنت إحدى هذه المنشورات مقطع فيديو يظهر "جاكسون" وهو ينطق الشهادتين إعلانًا بدخوله الإسلام.

وعن اعتناقه الإسلام قال: "إذا كان بإمكاني الدفاع عن التغيير في العالم والجميع يجتمعون معًا ويقفون معًا ويصنعون التاريخ بالاحتجاجات ويطرقون بعض الأبواب للحصول على العدالة الاجتماعية وتغيير بعض هذه القوانين – إذا كان الرئيس لن يفعل ذلك، سأقف وأقوم بذلك".

كما ظهر "جاكسون" في مقطع الفيديو افتتاح مسجد بولاية بنسلفانيا الأمريكية، فيما كشف إمام مسجد بن عثيمين في مدينة فلادلفيا، عن زيارات "جاكسون" المتكررة للمسجد قبل أن يُعرب عن رغبته في اعتناق الإسلام.

وقال الإمام: "بداية طلب جاكسون الصلاة معي، كانت الدموع بعينيه".

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وكان النجم الأمريكي، صاحب الـ42 عامًا، لاعبًا بارزًا في فريق سان أنطونيو سبيرز الذي فاز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين في موسم 2002-2003.

كما لعب "ستيف جاكسون" لعدة فرق أخرى منها أتلانتا هوكس وإنديانا بيسرز وغولدن ستايت ووريورز وميلووكي باكس.

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ويقدر تقرير صدر عام 2019 عن مركز بيو للأبحاث عدد المسلمين في العالم بنحو 1.8 مليار مسلم.

وقدر التقرير عدد المسيحيين بـ 2.3 مليار؛ ومن المتوقع أن يتم تضييق الفجوة بحلول عام 2060.

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