وسط عتمة "كورونا".. شارلي شابلن يرسم البسمة في شوارع باكستان

في مدينة بيشاور الصاخبة شمالي باكستان، شوهد رجلٌ بربطة عنق وقبعة سوداء حاملًا بيده عصا رفيعة يتجول بين حركة المرور المزدحمة، متجنبًا بصعوبة العربات والدراجات النارية والحافلات في مشهد يذكرنا بفيلم صامت ذاع صيته في عشرينيات القرن الماضي.

واعتاد عثمان خان (28 عامًا) بيع ألعاب الأطفال من موقف على جانبي الطريق، لكن خلال جائحة "كورونا" قرر تقمص شخصية "تشارلي شابلن"، بعد قرن من الظهور المميز للممثل الكوميدي الصامت.

​

وقال خان في تصريحات صحفية: "عندما كان فيروس كورونا موجودًا، كان الكثير من الناس في ضغوط حقيقية، حتى أن البعض الناس يئس من الحياة، كنت أشاهد مقاطع فيديو تشارلي وفكرت.. دعني أتصرف مثل تشارلي".

ويرتدي خان الزي المألوف لشخصية The Tramp لـ"شابلن"، بشارب مزيف وكحل عين أسود ثم يخرج إلى الشوارع برفقة أصدقائه الذين يصورونه على أمل أن يجلب القليل من البهجة في الأوقات الكئيبة.

ويقوم "تشابلن '' النسخة الباكستانية بزيارة صالة ألعاب رياضية لمقاطعة مباراة بينج بونج، في محاولة لضرب الكرة بعكازه كما يثير غضب أصحاب المتاجر بقلب بضاعتهم رأسًا على عقب، حتى يكاد أن يقع في ورطة قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.

​

وكما فعل " في كثير من الأحيان في أفلامه، يثير "تشارلي" ضحك الأطفال الذين يتجمعون حوله بعد وقوفه على درج في أحد الأحياء المحلية.

وقال خان: "جعل الناس يبتسمون بالكوميديا الصامتة، فس الوقت الذي يعتبر فيه إضحاك الآخرين أمرًا صعبًا في هذه الفترة".

وفي غضون شهرين فقط، اكتسب خان أكثر من 800 ألف متابع على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" من جميع أنحاء العالم

ويأمل "خان" في أن يلاحظه منتجو الأفلام والتلفزيون أيضًا – ووعد جمهوره بالقول: "إذا أصبحت ثريًا، سوف أشارك أرباحي مع الفقراء".

السجن والإبعاد لليوتيوبر السعودي "دايلر" من الإمارات.. والتهمة "حيازة وتعاطي المخدرات"

العالم يودع أطول كلب في العالم.. عن عمر يناهز الثامنة

منها الكريم بروليه وشوكليت موس.. الشيف رياض المطيري يكشف أطباق الملك عبدالله المفضلة