أفنان الباتل ترزق بتوأم من البنات .. والجمهور في حالة صدمة!

فاجأت السنابية السعودية أفنان الباتل متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت نبأ ولادتها توأم من البنات.

ونشرت أفنان الباتل عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" قبل ساعات مقطع فيديو زفت من خلاله نبأ استقبالها التوأم الذي اختارت له اسمي رتيل وترف.

وبدأت أفنان مقطع الفيديو بعبارة:

وتشاءُ أنت من البشائر قطرةً ويشاءُ ربُك أن يُغيثك بالمطر وتشاءُ أنت من الأماني نجمةً ويشاءُ ربُك أن يُناولك القمر

ثم بادرت أفنان في تفسير معنى الأسماء التي اختارتها لتوأمها رتيل وترف، وكتبت:

رتيل: يأتي من الرتيل وهو يعني القراءة والإنشاد بصوت به نغمة عذبة وصافية تصيب القلب بشعورٍ مليء بالراحة والشجن الممزوج بالخشوع.

يأتي من الرتيل وهو يعني القراءة والإنشاد بصوت به نغمة عذبة وصافية تصيب القلب بشعورٍ مليء بالراحة والشجن الممزوج بالخشوع. ترف: ترف اسم علم مؤنث ذو أصول عربية وهو يرمز إلى الكثير من المعاني الجذابة فهو يهني البحبوحة في العيش والرغد والتنعم والنضارة والتنعم بنعيم الدنيا والهبات والعطايا التي أنعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم.

وعبر وسم "#أفنان_الباتل"، تلقت الباتل التبريكات والتهاني من رواد موقع التدوين "تويتر"، فيما عبر قسم من متابعيها عن استهجانهم من نبأ ولادتها المفاجئ خاصة بأنها لم تخبرهم بحملها مسبقًا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تخفي أفنان نبأ حملها على متابعيها، إذ سبق وأن فاجأتهم بنبأ ولادة طفلها مشعل في يونيو 2021.

وذكرت إحدى المغردات المتابعات لأفنان على سناب شات بأن الأخيرة كانت قد طلب من الله في ليلة القدر بأن يرزقها توأمًا من البنات، وبأن الله قد استجاب دعوتها.

من هي أفنان الباتل

الاسم الكامل: أفَنان سليمان الباتل

تاريخ الولادة: 17 يوليو 1987

الجنسية: سعودي

الشهرة: ناشطة على منصات التواصل الاجتماعي

زواج أفنان الباتل

تزوجت أفنان من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الناصر في 14 يناير 2017 في حفل زفاف "أسطوري" تحدثت عنه وسائل الإعلام المحلية لأيام.

استمر حفل زفاف أفنان وعبدالعزيز لثلاثة أيام ارتدت في إحداها فستان زفاف من دار Jacykayofficial مطرزًا بطريقة فخمة والذي صمم خصيصًا لها.

كما اختارت العروس أن يتم تزين قاعة حفل الزفاف بالورود الطبيعية والأشجار بتصميم شركة Spring Rose، فيما صنعت بطاقات زفافها بخشب الأرز.

ولدى أفنان وعبدالعزيز أربعة أبناء: تركي، ومشعل، وترف، ورتيل.