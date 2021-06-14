أكبر بذرة في العالم من شجرة "جوز الهند البحري".. بماذا يذكركم شكلها؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لثمرة ضخمة متسائلين عن اسمها وشكلها الغريب.

وذكرت صفحات متنوعة بأن الثمرة التي ظهرت في الصورة هي ثمرة "لودواسيا مالديفية" أو "جوز الهند البحري" أو "نارجيل البحر" أو واسمها العلمي Lodoicea maldivica وهي الأكبر والأثقل في عالم النبات.

ويصل وزن الثمرة الناضجة منها لـ15-30 كغم فيما يبلغ قطرها 40-50 سم، وهو نوع نباتي يتبع جنس اللودواسيا من فصيلة الفوفلية.

وأكثر ما يميّز ثمار جوز الهند البحري هي بذورها لشكلها الغريب حيث أنها تحمل تشابهًا غريبًا جدًا لمؤخرة امرأة، وبالفعل فقد كان أحد أسمائها في علم النبات القديم هو Lodoicea Callipyge، ويعني اسم Callipyge في اللغة اليونانية: الأرداف الجميلة.

وينمو جوز الهند البحري في جزر براكلين وكيريوز في أرخبيل سيشل حصريًّا واحدة من أغرب أنواع شجر النخيل في العالم.

وتنمو أجذع هذه الشجرة بشكل رفيع وطويل بحيث قد يتجاوز طولها 30 مترًا، وتتكون القمة من مجموعة من الأوراق التي تتوزع حولها، تتميز هذه الأوراق بنصلٍ كبير يصل إلى طول خمسة أمتار تقريبًا.

لماذا أطلق عليها اسم جوز الهند البحري؟

عندما تسقط ثمار هذه الشجرة في البحر، فإنها تغرق إلى القاع وذلك لعدم قدرتها على الطفو بسبب وزنها وكثافتها الكبيرة، تضعف القشرة الخارجية للبذرة وتسقط بعد أن تقضي وقتاً في المياه وتتحلل الأجزاء الداخلية منها، فتصبح البذرة قادرة على الطفو بسبب الغازات التي تخرج من داخلها فترتفع إلى السطح.

وكان البحّارة غالبًا ما يشاهدون البذور وهي تطفو من أعماق البحر إلى السطح، مما جعلهم يعتقدون بأنها تنمو على أشجار في قاع المحيط الهندي، أعطى هذا الاعتقاد اسم الثمرة الحالي "جوز الهند البحري".

تمتلك شجرة جوز الهند البحري جنسين منفصلين من الأشجار، الشجرة الأنثى والشجرة الذكر، على عكس شجرة جوز الهند.

ثمرة على شكل مؤخرة المرأة

تأتي بذور جوز الهند البحري على شكل يشبه مؤخرة المرأة وهي من الشجرة الأنثى، بينما تنمو أزهار الشجرة الذكر بشكل أسطواني شبيه بالعضو الذكري، وقد أدى هذا التشابه الكبير بأعضاء الإنسان التناسلية لنشوء تراث شعبي جديد، حيث بدأت الأساطير تتكلم عن ممارسة هذه الأشجار للجنس في الليالي العاصفة المظلمة.

أرقام قياسية لـ"جوز الهند البحري"