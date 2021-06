مكبرات الصوت في المساجد.. انقسام جديد في الشارع السعودي

شهد الشارع السعودي في الأسابيع الماضية جدلًا واسعًا حول قرار السلطات هناك بوضع قيود حول مكبرات الصوت الخارجية في المساجد واقتصار استخدامها لبث الأذان والإقامة فقط.

وبدأ الجدل حين أصدر وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ تعميمًا حول منع استعمال مكبرات الصوت لبث الصلوات فيها كصلاة الجمعة والصلوات الجهرية وصلاة التروايح وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف".

#مكبرات_الصلاه_مطلب_الملايين



Listen to this beautiful recitation of the Holy Quran pic.twitter.com/uyvKRi6DIq