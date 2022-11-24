أكبر مشجعة في كأس العالم .. خالتي عويشة تسافر من تونس إلى قطر لدعم نسور قرطاج

"الحب لا يعرف عمرًا".. عبارة لطالما سمعناها في كل قصة أو موقف لتجاوز مشكلة العمر في علاقات الحب والارتباط ، لكن على ما يبدو أن الأمر لا يتوقف عند الحب فقط، فـ"الرياضة" أيضًا "لا تعرف عمرًا" وهذا ما أثبتته مسنة تونسية حرصت على حضور نهائيات كأس العالم في قطر لتشجع منتخب بلادها.

وتمكنت المسنة التونسية عائشة اللامتي، البالغة من العمر 86 عامًا، من تحمل مشقة السفر من بلادها والحضور إلى العاصمة الدوحة من أجل الانضمام إلى المشجعين التونسيين ومؤازرة منتخب بلادها في هذا العرس الرياضي.

ونجحت المسنة عائشة في خطف الأنظار لها خلال تواجدها على مدرجات استاد المدينة التعليمية لتشجيع المنتخب التونسي أمام نظيره الدنماركي في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي وانتهى بالتعادل السلبي.

ولقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي التونسية عائشة بـ”خالتي عويشة” بعدما شوهدت وهي ترحب بلاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم عند وصولهم مطار حمد الدولي.

وقالت "خالتي عويشة" برفقة ابنتها المقيمة في قطر إنها سافرت من تونس إلى الدوحة على وجه التحديد لتكون أقرب إلى فريق "نسور قرطاج" وتشهد رحلتهم خلال المونديال.

وعبرت"خالتي عويشة" عن سعادتها في القدوم للدوحة لـتشجيع منتخبها التونسي، فيما تمنت التوفيق لجميع المنتخبات العربية الأربعة المُشاركة في كأس العالم 2022.

الجماهير التونسية في كأس العالم

شهدت العاصمة القطرية الدوحة توافد آلاف المشجعين التونسيين من الجالية المقيمة بالدولة، إلى جانب أولئك الذين سافروا مؤخرًا لدعم نسور قرطاج.

وتحرص الجماهير التونسية على ارتداء العلم التونسي أثناء تشجيعيهم لمنتخبهم الوطني، وينجحون في تحويل احتفالاتهم إلى أجواء كرنفالية مليئة بالحماس عبر ترديد الأهازيج التشجيعية الخاصة بالمنتخب التونسي.