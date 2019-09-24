أكثر من مجرد لعبة.. جائزة المشجع المثالي تذهب لأم برازيلية تحضر المباريات مع ابنها الكفيف

"كرة القدم للجميع"، عبارة تؤمن بها "سيلفيا جريكو" وهي أم لفتى "كفيف" مصاب بالتوحد لكنه مُغرم بكرة القدم.

وتحرص الأم "سيلفيا" على اصطحاب ابنها "نيكولاس" الى جميع مباريات كرة القدم التي تقام في بلدتها لتنقل له مجرياتها من خلال عينيها ثم تترجمها له بطريقتها الخاصة.

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وتكريمًا لجهودها، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جائزة المشجع المثالي لهذه الأم التي تبحث دومًا عن طرق جديدة ومجدية لمساعدة ابنها "نيكولاس" في التغلب على مصاعب الحياة اليومية.

وفي مقطع فيديو نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الانترنت، قالت الأم "سيلفيا" بأنها أنجبت ابنها قبل الموعد المُحدد، حيث عانى طفلها من مضاعفات منعت تشكل شبكية عينه.

وقالت الأم: "أنا أعيش في مدينة "يونيائو دوس بالميراس" وجميع سكانها يعشقون كرة القدم، فقد انغرس حبها في قلوبنا منذ أن كنّا صغارًا، ونقلتُ هذا الحب لابني نيكولاس".

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وأشارت "سيلفيا" الى أنها تحرص دومًا على اصطحاب ابنها "نيكولاس" لمشاهدة مباريات فريقه المُفضل "بالميراس"، ثم تبدأ بشرح تفاصيل ومجريات المباراة لحظة بلحظة وهو مُستمتع بذلك.

وأردفت تقول: "أنا عيون نيكولاس، أقوم بوصف كل شيء له بدءا من تفاصيل الملعب، وأشكال اللاعبين، ولون شعرهم، ولون أعينهم، وطول أكمام ستراتهم، بالإضافة الى لون أحذيتهم، فابني قادر على تقدير هذه اللعبة بفضل حبي له وعشقي للكرة المستديرة".

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وتابعت: "في الملعب يتمتع ابني بالحرية الكاملة، كما يشعر بالراحة، يتحول لطفل آخر، فمنذ اللحظة الأولى التي يدخل فيها الملعب يبدأ بالقفز والضحك والركض والهتاف".

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