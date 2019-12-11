ألمانيا تسمي توأم باندا "هونج" و"كونج".. ما هي الرسالة التي تريد إيصالها للصين؟

اجتاحت حالة من الغضب الأوساط الشعبية الصينة بعد تسمية أول توأم باندا يولد في حديقة حيوان بالعاصمة الألمانية برلين بـ"هونج" و"كونج".

وتعود قبل أسابيع حين بدأت صحيفة Tagesspiegel الألمانية استفتاء لقرائها من أجل اختيار اسمين لـ(توأم) من حيوان الباندا ولدا شهر أغسطس الماضي في حديقة برلين للحيوانات.

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وطرحت الصحيفة عدة اسماء شملت Yin & Yang و Ping & Pong و Plisch & Plum و Max & Moritz حتى وقع الاختيار على "منغ شيانغ" و"منغ يوان" وترجمتهما هي "الحلم الذي طال انتظاره" و"الحلم أصبح حقيقة".

بينما أعربت صحيفة "دير تاجي سبيجل" الألمانية، الأعلى توزيعًا فى البلاد، عن تأييدها لهذا الاختيار، وقالت بأن الباندا هي الأداة غير الطوعية التي تستخدمها الصين للفوز بقلوب وعقول الغربيين وإخفاء جرائمها. (حسب قولها)

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فيما رد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين بحالة من الغضب على اقتراح لتسمية أول توأم باندا يولد فى ألمانيا "هونج" و"كونج"، دعمًا للاحتجاجات التى تشهدها المنطقة.

وسيظل التوأم بعيدًا عن أعين العامة حتى أوائل العام المقبل حتى يبدأ في المشي بشكل مناسب.

ووفقًا لإذاعة صوت ألمانيا، فإن حديقة حيوان برلين هي الوحيدة فى البلاد التى تمتلك الباندا، فكل الباندا الموجودة فى برلين تم اقتراضها من الصين بتكلفة مليون دولار للعام للباندا البالغين، والتي يجب أن يتم إعادة استثمارها في برنامج تربية الباندا الناجح فى الصين.

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