أمراء شباب من العائلة الهاشمية بين المحجور عليهم في الأردن

أعلنت السلطات الأردنية انتهاء المرحلة الأولى من إجلاء الطلبة الأردنيين العائدين من الخارج، من خلال 16 رحلة جوية وبمجموع القادمين 2940 مسافرًا يوم الجمعة الماضي.

وتم حجر الطلبة العائدين في مراكز الحجر الصحي التي خصصتها الحكومة الأردنية في منطقة البحر الميت جنوب العاصمة عمان منقسمة بين فنادق سياحية وكارافانات تم تخصيصها لهذه الغاية.

وأعلنت تقارير محلية أردنية عن وجود ثلاثة أمراء شباب ضمن المحجور عليهم في فنادق البحر الميت بعد عودة الطلاب من الخارج.

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الأميرتان سارة وعائشة

ويبدو أن ثلاثة أمراء أشقاء هم أبناء الأمير فيصل بن الحسين، الأخ الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، من ضمن مجموعات الطلاب التي عادت مؤخرًا إلى البلاد برحلات وطائرات مسيّرة خصّيصًا لهذه الفئات من الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج.

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وانضم الأمراء الشباب الثلاثة فعلًا إلى مواقع الحجر الصحّي المخصّصة للطلاب العائدين بصفة جماعية من الخارج.

وعاد الأمراء الشباب وهم عمر وسارة وعائشة أبناء الأمير فيصل بين الحسين من لندن مع رحلة للغرض.

الأمير فيصل بن الحسين

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يذكر أن الأمير فيصل بن الحسين بن طلال ، هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني بن الحسين وأمه الأميرة منى الحسين، وهو طيار حصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، كما كان لواءً في الجيش العربي الأردني حتى 26 ديسمبر 2017.

حياته الأسرية

في عام 1987 تزوج من عالية توفيق الطباع، والتي لقبت بعد الزواج بالأميرة عالية الفيصل، وتطلقا في أبريل 2008. وأنجبا قبل انفصالهما:

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الأميرة عالية الفيصل

الأميرة آية (ولدت في عام 1990).

الأمير عمر (ولد في عام 1993).

الأميرة عائشة (ولدت في عام 1997).

الأميرة سارة (ولدت في عام 1997).

وفي 20 آذار / مارس 2010 أعلنت خطوبته على سارة بسام قباني، وفي 24 مايو / أيار 2010 تم عقد القران، وأصبحت تلقب بعد الزواج بالأميرة سارة الفيصل، وتم زفافهما في 16 سبتمبر 2010.

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الأمير فيصل مع سارة بسام قباني

وفي 5 كانون الثاني / يناير 2014 تم عقد قرانه على زينا فارس لباده، وأنجب منها عبد الله في 18 فبراير 2016، ومحمد في 8 ابريل 2017.

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الأمير فيصل مع زينا فارس لباده

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