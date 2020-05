أمريكا مشتعلة بعد وفاة "جورج فلويد".. و"باتمان" يمشي بين الغاز المسيل للدموع في فيلادلفيا

شهدت عدة مدن أمريكية لليوم الخامس على التوالي احتجاجات عنيفة عقب وفاة المواطن ذو الأصول الإفريقية "جورج فلويد" لدى اعتقاله من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

BREAKING: Cops just started tear gassing the #JusticeForGeorgeFloyd protestor in front of the White House⁠—and immediately got a taste of their own medicine as a cannister was hurled right back at them pic.twitter.com/4O5FugTzPo

وأمرت مدن أمريكية بفرض حظر التجول في محاولة للسيطرة على الاشتباكات العنيفة بين المحتجين والشرطة، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بعد إضرام النيران في سيارات ومركبات تابعة للشرطة، كما وقعت مصادمات أخرى في نيويورك وفلادلفيا وواشنطن.

ولكن هذه الأحداث العنيفة لا تخلو من الطرائف، إذ شهدت فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بينسلفينيا، ظهور شخصية "باتمان" يسير وسط الغاز غير مبال بما يحدث حوله، بينما يقوم متظاهرون آخرون بترك احتاجاجاتهم لحظيًا، لتصويره.

في حين هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتدخل الجيش إذا لم تتمكن السلطات المحلية في الولايات من التعامل مع الاحتجاجات.

وألقى "ترامب" باللائمة في أحداث العنف على مرتكبي أعمال السلب والنهب ومثيري الشغب والفوضى.

Someone just tried robbing me. Had my wallet half way out of my pocket when I slapped his hand. With that, I’m out of here.



There is no other word to describe these people: THUGS



They don’t care about George Floyd at all. They probably don’t even know who he is. pic.twitter.com/8qVfN7s753