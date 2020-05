لاعب أمريكي في الدوري الألماني يتضامن مع "جورج فلويد  بـ"شارة سياسية".. وهذه رسالته للعالم

تضامن اللاعب الأمريكي "وستون ماكيني" خلال مباراة فريقه "شالكه" أمام "فيردر بريمن" مواطنه الأمريكي "جورج فلويد" الذي قتل على يد شرطي "أبيض" في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وارتدى اللاعب "ماكيني" خلال المبارة التي أقيمت أمس السبت شارة على يده اليسرى كُتب عليها "العدالة لجورج" الذي تحولت حادثة مقتله الى احتجاجات عارمة في عدة مدن وولايات أمريكية.

وبعد المباراة غرد "ماكيني" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "أن أتمكن من استخدام منصتي للفت الانتباه إلى مشكلة مستمرة منذ فترة طويلة أمر جيد !!! علينا أن ندافع عما نؤمن به، وأعتقد أن الوقت قد حان لأن يسمعنا!".

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx