أمريكي يأكل لحم جدته بدمٍ بارد.. والشرطة تعتقله!

ألقت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على رجل أكل جثة جدته التي مات عن 90 عامًا.

وكشفت شرطة ريتشموند بكاليفورنيا في بيان رسمي أن الجاني يواجه تهمة "القتل العمد"، بعد أن ضبطته وهو يلتهم جثة ضحيته.

وقالت الشرطة أن جريمة الجاني "دواين واليك" (37 عامًا) اكتُشفت في حوالي الساعة 2 مساءً يوم الاثنين بعد ورود بلاغات عن أعمال مريبة واضطرابات في منزل المتهم.

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وعند وصول ضباط الشرطة الى منزل الجاني، أصيبوا بصدمة عندما وجدوا الحفيد "دواين" يلتهم أجزءاً من جثة جدته الميتة.

وقال المتحدث باسم شرطة ريتشموند "آرون بوميروي" بأنهم تلقوا تقارير بأن رجلاً يقف فوق جسد امرأة مغطى بالدم في أحد المنازل.

قال الضباط: "عندما دخلت الشرطة الى المنزل، أمروا دواين بالتوقف عما كان يفعله، لكنه استمر في مهاجمة المرأة الميتة وأكل لحمها غير مهتم لوجود الشرطة".

واستخدمت الشرطة مسدس صعق للسيطرة على المتهم لتقييده أثناء اعتقاله، واستدعت المسعفين، الذين أكدوا وفاة الضحية قبل نقلها من موقع الحادث.

وقبل المحاكمة، نقلت الشرطة المتهم إلى مستشفى لإجراء فحص طبي، وتقييم حالته الصحية والنفسية، قبل إيداعه مركز احتجاز.