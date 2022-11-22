أمر ملكي عاجل للجماهير السعودية قبل مباراة الأخضر والأرجنتين

صدرت توجيهات ملكية سعودية بتعديل ساعات الدوام الرسمي للوزارات والدوائر الحكومية اليوم الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022، وذلك تزامنًا مع بدء أولى مباريات المنتخب السعودي لكرة القدم ضمن مباريات المجموعة الثالثة في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ونشرت وسائل إعلام محلية تفاصيل الأوامر الملكية والقاضية بانتهاء دوام الدوائر والجهات الرسمية الحكومية عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأشارت المواقع الإخبارية إلى أن القرار الملكي صدر صباح وذلك كي يتسنى لجماهير الأخضر متابعة مجريات المباراة التي ستقام في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على استاد لوسيل الذي يعد أكبر ملعب في قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وتعد مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 المشاركة السادسة له ضمن مجموعة نارية تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويُعد المنتخب السعودي من أكثر المنتخبات العربية مشاركة في نهائيات كأس العالم على مر السنوات إلى جانب منتخبي تونس والمغرب.

إجازة استثنائية لمؤازرة المنتخب السعودي

أعلن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية منحهم إجازات استثنائية اليوم الثلاثاء تزامنًا مع أولى مباريات المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022 التي يخوضها ضد الأرجنتين في الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي للسعودية.

بوليفارد رياض سيتي يفتح أبوابه استثنائيًا

أعلنت منطقة بوليفارد رياض سيتي، أشهر وأهم مناطق موسم الرياض الـ15، فتح أبوابها في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء بشكلٍ استثنائي، لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وستوفر منطقة بوليفارد رياض سيتي لمشجعي الأخضر أجواء حماسية مليئة بالمتعة والإثارة داخل قائمة طويلة من المطاعم والمقاهي التي ستستقبل ضيوفها وزوارها ظهر اليوم لمتابعة مجريات المباراة ومؤازة المنتخب السعودي.

وأعلنت منطقة بوليفارد رياض سيتي أن عرض مباراة المنتخب السعودي أمام التانغو ستكون في مطاعم عدة، منها:

مطعم دخنة

مطعم النخيل

مطعم قصبة

مقهى نادي الهلال

مقهى نادي النصر

طريقة حجز تذاكر بوليفارد رياض سيتي 2022