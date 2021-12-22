بوليفارد الرياض 2022 .. أسعار التذاكر - طريقة الحجز

بوليفارد الرياض 2021 بدأ في استقبال زوّاره من أهالي العاصمة السعودية الرياض وضيوفها منذ نوفمبر الماضي في منطقة تشهد أنشطة ترفيهية ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

ويُعد بوليفارد رياض سيتي من أكبر مناطق موسم الرياض 2022 وتحول الى وجهة مثالية للسياحة في السعودية بثلاثة أضعاف حجمها السابق.

ويتألف بوليفارد الرياض من ثمانية مناطق ثانوية فوق الخيال - تتميز كلّ منها بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، المطاعم، المهرجانات، والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار.

كما يضم بوليفارد الرياض 2022 مجمعًا تجاريًا مكشوفًا والكثير من العلامات التجارية العالمية الكبيرة، وعدة مشاريع عالمية أبرزها فندق 5 نجوم مصمم على طراز بوتيك هوتيل.

ومن الخارج يضم موقع بوليفارد الرياض عدد من المطاعم والمقاهي العالمية، ومنطقة لكبار الزوار، وممشي يبلغ طوله خمس مائة متر، ونادٍ صحي.

موقع بوليفارد الرياض

المكان: بوليفارد رياض سيتي

التاريخ: الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - الجمعة، 01 أبريل 2022

شروط دخول بوليفارد الرياض

كشفت هيئة الترفيه المسؤولة عن موسم الرياض شروطها وأحكامها لدخول منطقة بوليفارد الرياض اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

يلتزم حامل هذه التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند صدور التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها.

حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها كما يجب من حاملي التذكرة الوصول باكرًا إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.

يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الأنترنت.

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.

حجز تذاكر البوليفارد الرياض 2021

ولحجز تذاكر دخول بوليفارد الرياض يرجى النقر هنا

طريقة حجز تذاكر البوليفارد الرياض 2021

الوصول الى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض 2021

ثم الضغط على فعالية البوليفارد الرياض 2021

بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

ثم قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة: "البريد الإلكتروني + كلمة المرور"

في حال لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد.

ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة.

بعدها اختر طريقة الدفع وأضغط تأكيد.

لكي تتمكن من حضور الفعالية قم بربط التذكرة على تطبيق توكلنا

موسم الرياض 2021

يهدف موسم الرياض 2021-2022 إلى جذب جمهور متنوع بأكثر من 7000 حدث، بما في ذلك الموسيقى والفنون والمسرح والطعام والرياضة.

وتشمل فعاليات موسم الرياض هذا العالم نحو 18 مسرحية عربية و 70 حفلة موسيقية عربية و 350 عرض مسرحي و 10 معارض دولية ومعرض ومزاد دولي للسيارات.

وسيستمر الموسم، وهو جزء من مبادرات تعزيز التنوع في المملكة العربية السعودية، حتى مارس 2022.