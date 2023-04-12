أميرات بروناي يخطفن الأنظار بحشمتهن لدى وصولهن السعودية

البوابة - وصل السلطان حسن بلقيه معز الدين وعد الله، السلطان التاسع والعشرون لسلطنة بروناي، إلى مدينة جدة يوم الأحد برفقة زوجته الملكة صالحة وأبناءه أمراء بروناي وبناته أميرات بروناي لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك 1444 هـ.

ولدى وصول عائلة سلطان بروناي مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كان في استقبالهم نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير التجارة السعودي ماجد القصبي وسفير السعودية لدى بروناي عماد المهنا.

أميرات بروناي

وشوهدت الملكة صالحة برفقة ابنتيها الأميرة رشيدة سعادة البلقية والأميرة فضيلة لباب البلقية وزوجة ابنها ولي العهد الأميرة سارة اللاتي لفتن الأنظار بحشمتهن وجمالهن الآسيوي.

وحرصت الملكة صالحة وبناتها وزوجة ابنها على ارتداء ملابس محتشمة أنيقة تناسب الديار المقدسة، واخترن الظهور بعباءة بسيطة مع حقائب هيرمس الفاخرة.

كما رافق ولي عهد سلطنة بروناي الأمير المهتدي بالله وشقيقه الأمير عبد المالك البلقية ‏والأمير عبد المتين والدهما لأداء مراسم العمرة، فيما شوهد الأخير يتجول داخل معرض بينالي الفنون الإسلامية بجدة المملكة العربية السعودية.

الأمير عبد المتين يزور معرض بينالي الفنون الإسلامية بجدة المملكة العربية السعودية

زواج الأميرة فضيلة لباب البلقية

زواج الأميرة فضيلة لباب البلقية

يذكر أن الأميرة فضيلة لباب البلقية، خريجة جامعة كينجستون، كانت قد تزوجت من أوانج عبد الله نبيل محمود الهاشمي في حفل زفاف اسطوري أقيم في يوم 25 يناير 2022، واستمرت احتفالات الزفاف لمدة أسبوع كامل، وخلال احتفالات الزفاف ظهرت العروس بعدد من الفساتين الباهظة والمجوهرات التي لا تقدر بثمن.

وظهرت الأميرة فضيلة في يوم زفافها بفستان أنيق طويل الأكمام باللون الأزرق الرمادي، نسقته مع مجوهرات باهظة أبرزها أحد التيجان الملكية الخاصة بوالدتها، وهو تاج الزمرد Emerald Tiara المرصع بستة أحجار كبيرة من الزمرد.

كما ارتدت العروس الأميرة فضيلة في حفل زفافها قلادة أنيقة مرصعة بالزمرد، وزوج من الأقراط الأنيقة المرصعة بالزمرد.

السعودية وبروناي

تتمتع السعودية وبروناي بعلاقات أخوية قوية، ففي فبراير الماضي، ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع داتو إريوان بهين يوسف، وزير خارجية بروناي، في الرياض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.