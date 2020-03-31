أميران أردنيّان يدخلان الحجر المنزلي.. وهذه رسالة والدتهما لهما

أنهت السلطات الأردنية أمس عملية إخلاء المحجور عليهم صحيًا في فنادق البحر الميت، جنوب العاصمة عمان، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الالزامي التي امتدت لمدة اسبوعين.

وبحسب خطة الإخلاء التي اعتمدتها الحكومة تم إخلاء 1934 شخصًا من فنادق البحر الميت.

​

كما أنهى الأميران حسين ومحمد ابنا سمو الأمير طلال بن محمد، مدة الحجر الصحي في منطقة البحر الميت، الذي طُبق على القادمين إلى الأردن، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

​

ومن المقرر أن يدخل الأميران الحجر المنزلي لمدة أسبوعين، التزامًا بالإجراءات الاحترازية.

وبهذه المناسبة، وجهت والدتهما الأميرة غيداء طلال رسالة لهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" جاء فيها: "مَن يريد أن يكون أحد جنود الوطن ويحمي الأردن وأهله، عليه البقاء في البيت".

وتابعت: "فبرجوع أبنائنا وبناتنا وأحبتنا إلينا صباح اليوم من الحجر الصحي، يبدأ دور كلّ واحد منا لنواصل تحمّلنا للمسؤوليّة الكاملة تجاه وطننا".

لمزيد من اختيار المحرر:

وأميران أردنيان بينهما.. حجر 4900 ألف مسافر في البحر الميت بسبب "كورونا"