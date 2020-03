أميران أردنيّان يدخلان الحجر المنزلي.. وهذه رسالة والدتهما لهما

مَن يريد أن يكون أحد جنود الوطن ويحمي الأردن وأهله، عليه البقاء في البيت. فبرجوع أبنائنا وبناتنا وأحبتنا إلينا صباح اليوم من الحجر الصحي، يبدأ دور كلّ واحد منا لنواصل تحمّلنا للمسؤوليّة الكاملة تجاه وطننا #الأردن #حسين_بن_طلال #محمد_بن_طلال #خليك_بالبيت #فيروس_كورونا #jordan #stayhome #corona

A post shared by Princess Ghida Talal (@princessghidatalal) on Mar 30, 2020 at 5:36am PDT