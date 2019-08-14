أميرة أردنية تُرزق بحفيدة جديدة.. وتطلق عليها اسم "هيا"

رزقت الأميرة بسمة بنت طلال، عمة العاهل الأردني عبدالله الثاني، بحفيدة أسموها هيا.

وقالت الاميرة بسمة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن فرحتنا اكتملت خلال عيد الاضحى حيث رزق ابنها سعد بمولودة.

ودعت ان يحفظ الله المولوده.

وتاليا ماكتبته:"لقد اكتملت فرحتنا خلال عيد الأضحى المبارك والحمد لله على نعمه رب العالمين، حيث رزقنا الله حفيدة لابني سعد وزوجته زينا وأختا لابنتهم بسـمـة، أسموها هـيـا".

وأردفت: "ندعو إلى الله العلي القدير أن يحفظ هـيـا وأسرتها الحبيبة وأن يديم عليهم عطفه ورضاه ويجعلها قرة عين لوالديها العزيزين".

وقد اختارت عائلة الأميرة بسمة اسم "هيا" على حفيديتهم الجديدة في الوقت الذي بدأت فيه ابنة أخيها الأميرة هيا بنت الحسين قضية طلاق من زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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وفي الوقت الذي يلتزم الأردن الصمت إزاء المعركة القانونية بين الأميرة وزوجها غرد شقيقها الأمير علي، الأربعاء الماضي، صورة تجمعه وشقيقته مصحوبة بعبارة "اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين".

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