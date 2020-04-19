أميرة في مواجهة الوباء.. دوقة فارملاند تنضم لفرق التمريض في مستشفيات السويد

أعلنت الأميرة صوفيا، زوجة الأمير كارل فيليب دوق فارملاند، انضمامها للكوادر الطبية في أحد مستشفيات ستوكهولم كممرضة مُساعدة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد COVID 19.

ونشرت الصحفة الرسمية لدوقة فارملاند على تطبيق "إنستغرام" صورة لملابسها الطبية الزرقاء الداكنة، مع كتابة "صوفيا" بالأحرف الكبيرة.

ونقلت الصحفة على لسان الأميرة صوفيا بأنها أكملت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في مجال الرعاية الصحية عبر الإنترنت استمر لمدة ثلاثة أيام، وتطوعت في مستشفى "صوفيا هيمينت" في ستوكهولم.

وقالت الأميرة: "في الأسبوع الماضي، خضعت لتعليم صحي مع تخصص في الصحة والرعاية والرعاية مستشفى "صوفيا هيمينت" وذلك في إطار "الاستجابة للطوارئ"، أنا الآن في إحدى وحدات رعاية المستشفى حيث أقوم، مع زملائي المدربين حديثًا، بدعم موظفي الرعاية، بما في ذلك رعاية المرضى والتنظيف".

وقالت مارغاريتا ثورغرين الناطقة باسم القصر الملكي: "بصفتها رئيسة فخرية للمستشفى، أرادت أن تساعد في الأزمة التي تمر بها السويد".

ويأتي هذا التدريب في إطار مبادرة تهدف إلى تدريب عاملين في قطاع الفنادق والمطاعم الذين باتوا عاطلين عن العمل بسبب الجائحة، ليتمكنوا من مساعدة المستشفيات ومراكز رعاية المسنين في البلاد.

يذكر أن الأميرة صوفيا، البالغة من العمر 35 عامًا، أصبحت عضوا في العائلة الملكية السويدية بزواجها عام 2015 من الأمير "كارل فيليب"، نجل الملك "غوستاف".

وقبل زواجها من الأمير "كارل، كانت تعمل "صوفيا" في مجال عرض الأزياء ومتسابقة في أحد برامج تلفزيون الواقع.

وأنجبت الأميرة صوفيا طفلان، الأمير ألكسندر والأمير غابرييل، وهما الخامس والسادس في خط خلافة العرش السويدي، على التوالي.

ولدت الأميرة "صوفيا هيلكفيست" في عام 1984 في مستشفى داندريد في داندريد، لأم سويدية ماري بريت رتمان (مديرة تسويق في مصنع للبلاستيك)، وأب دانماركي سويدي "إريك أوسكار هيلكفيست" (مستشار التوظيف في وكالة التوظيف السويدية).

تم تعميدها في 26 مايو 1985 في كنيسة Tibble، وانتقلت إلى vdlvdalen في سن السادسة، ولديها شقيقتان، لينا فريجد (منسقة المشروع الإنساني) وسارة هيلكفيست.

في عام 2005، انتقلت إلى نيويورك لدراسة المحاسبة، وتخصصت في تطوير الأعمال، كما درست الأخلاق العالمية وعلوم الأطفال والشباب واتصالات الأطفال واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل نظريًا والممارسة السويدية في جامعة ستوكهولم.

بعدعودتها إلى السويد، درست في ستوكهولم، حيث عملت أيضًا بدوام جزئي كعارضة أزياء ونادلة.