أميرة مغربية ترزق بطفلة .. وهذا الاسم الذي اختارته لها

رزقت الأميرة لالة نهيلة بوشنتوف، حفيدة ملك المغرب السابق الحسن الثاني، بأول مولودة لها من زوجها عادل الحاجي.

واختارت الأميرة لالة نهيلة لطفلتها اسم لالة ميساء، وهي الحفيدة الأولى للأميرة لالة أسماء شقيقة الملك محمد السادس الحسن.

وتعتبر الأميرة لالة نهيلة الإبنة الثانية للأميرة لالة أسماء، بعد أخيها مولاي اليزيد، وجدها الراحل الملك الحسن الثاني، هو الذي اختار أسمها.

وكانت الأميرة لالة نهيلة قد احتفلت بعقد قرانها من عادل الحاجي، في شهر فبراير المنصرم، في حفل عائلي خاص، احتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19بمباركة من خالها الملك.

ونشرت الأميرة لالة نهيلة صورة لها برفقة المولودة الجديدة والتي اختارت أن يكون الظهور الرسمي الأول لها بالقفطان المغربي والذي نسقته مع ابنتها الصغيرة.

وبارك روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب للأميرة نهيلة بقدوم مولدتها الجديدة، وعبروا عن إعجابهم بالإطلالة المتشابهة للأميرة وابنتها الصغيرة والتي تشير الى اعتازها بأصالة الأزياء المغربية.