بخفة ظله.. عامل نظافة أردني يتحول الى نجم "تيك توك"

نجح شاب أردني يعمل في عامل وطن (نظافة) يدعى أحمد النصيرات في تحقيق شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تعكس خفه ظله ووعيه الكبير.

ويستخدم الشاب أحمد نصيرات قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستغرام" بطريقة إبداعية لمشاركة رسائل صديقة للبيئة ضد إلقاء القمامة والأفعال الضارة الأخرى.

ويقول نصيرات: "أشعر أن الاثنين مرتبطان ببعضهما البعض، أحافظ على نظافة الشوارع. وفي نفس الوقت، أنشر رسائل توعية".

وكشف نصيرات عن حلمه في دخول عالم التمثيل لما لديه من موهبة في هذا المجال، مشيرًا الى دور مواقع التواصل الاجتماعي في مساعدته على تحقيق حلمه في التمثيل والتي يراها بأنها الخطوة الأولى في طريق الشهرة.

وبدأ الشاب البالغ من العمر 23 عامًا في نشر الفيديو منذ عامين ولديه الآن حوالي 160.000 متابع على TikTok.

ويقول أن السلوكات السلبية الصادرة عن فئة قليلة من المجتمع الأردني، مثل إلقاء القمامة في الشارع أو على بعد بعض السنتيمترات عن الحاوية، دفعته إلى أن يصنع لنفسه حسابًا على تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة حيث ينشر الوعي بالقضية بطريقة كوميدية.

وحظيت مقاطع الفيديو التي ينشرها أحمد على "تيك توك" و"إنستغرام" بشهرة واسعة وأصبح لديه نحو 160 ألف متابع على حسابه.