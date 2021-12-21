أمير سعودي يقدم الدعم المادي للطرف الآخر في حادث الشمري (فيديو)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية اللفتة الطيبة التي بادر بها الأمير السعودي عبد العزيز نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، وما قدمه من دعم مادي ليوسف العنزي، الطرف الآخر الذي أصيب في الحادث الأليم الذي أودى بحياة اليوتيوبر الشهر محمد الشمري.

وكان يوسف العنزي قد تعرض لإصابة خلال الحادث نتج عنها تفتت في عظم اليد اليسرى وإصابة في كلا القدمين، وكسر في الحوض وتفتت في العظم، وتم نقله إلى البرج الشمالي الطبي في عرعر، إلى جانب أن زوجته وابنتيه في المستشفى أيضًا نظرًا لتعرضهن لبعض الكسور.

وكان قد تبين من صور سيارة يوسف العنزي، والتي اصطدمت وجهاً لوجه بمركبة الراحل محمد الشمري، قرب محافظة رفحاء عند الكيلو 70، أنها من نوع جيب "لاندكروزر"، حيث أنها تعرضت للتلف بالكامل مثل سيارة الراحل "الشمري" بسبب قوة الاصطدام في الحادث المروع.

وفي لفتة طيبة من جانب الأمير السعودي عبد العزيز، تكفل بسداد ديون اليوتيوبر الراحل محمد الشمري والتي بلغت 2 مليون ريال، إلى جانب أنه قدم مساعدة مالية لأسرته بقيمة نصف مليون ريال.

وخلال مداخلة هاتفية أوضح شقيق يوسف العنزي قائلًا: “أحب أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد صاحب الايادي البيضاء طبعا وغير المستغرب منه وقفته هذا اليوم مع عائلة يوسف ومساعدتهم بسيارة ومبلغ 300 ألف والله يجزاه خير الجزاء ان شاء الله".

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