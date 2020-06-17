أمير سعودي ينجو من حادث مروري مروع.. هل يلاقي مصير شقيقه الأمير النائم؟

تعرّض الأمير محمد بن خالد بن طلال أمس الثلاثاء لحادث مروري مروّع، تسبب باحتراق سيارته بالكامل.

ونشر عمّه الأمير عبدالعزيز بن طلال صورة للسيارة بعد الحادث وقد تبقى منها الهيكل الدخاخلي فقط إثر احتراقها بالكامل، وعلق عليها: "الحمدلله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر و طهور إن شاء الله".

الحمدلله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر و طهور إن شاء الله 🤲🏼 pic.twitter.com/SswKH0ZCnr — عـبـدالـعـزيـز بـن طـلال (@AAzizTalal) June 16, 2020

كما علّقت عمته الأميرة ريما بنت طلال على الحـادثة مرفقة صورة للسيارة، بقولها: "حمداً لله على سلامة ابننا محمد ولد أخوي خالد بعد تعرّضه لحـادث سيارة، الله يحفظه والجميع من شر الحـوادث".

حمدلله على سلامة إبننا ( محمد ولد أخوي خالد ) بعد تعرّضه لحادث سيارة . الله يحفظه والجميع من شر الحوادث . pic.twitter.com/3DJXsXfoA6 — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) June 16, 2020

ولم تصدر الجهات الرسمية السعودية أي تعليق على الحادثة أو الوضع الصحي للأمير محمد.

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يُذكر أن الأمير محمد هو أحد أبناء الأمير خالد الذي يعد الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود وشقيق الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

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ووالدة الأمير خالد هي الأميرة منى رياض الصلح ابنة الزعيم اللبناني وأول رئيس لمجلس الوزراء بلبنان الحديثة بعد الاستقلال.

تزوّج خالد بن طلال من الأميرة الجازي بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود وله منها أربعة أبناء هم:

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سعود بن خالد بن طلال آل سعود

محمد بن خالد بن طلال آل سعود

نوف بنت خالد بن طلال آل سعود

الوليد بن خالد بن طلال آل سعود الذي دخل في غيبوبة قبل نحو 15 عامًا، إثر تعرضه لحـادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وقرر والده نقله للمنزل في فبراير 2015.

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