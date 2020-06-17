في عيده الـ39.. تعرف على الأمير الأردني هاشم بن الحسين

احتفل الأمير هاشم بن الحسين في العاشر من يونيو بيوم ميلاده الـ39 عامًا.

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وفي الوقت الذي قد لا تعرف الأجيال الجديدة إلا القليل عن الأمير هاشم، في ظل تألق الأمير حسين، ولي العهد ونجل العاهل الأردني الحالي الملك عبدالله الثاني إلّا أنّه حقق عدة إنجازات وتولى عدة مناصب، فمن هو؟!

نبذة عن الأمير هاشم بن الحسين

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هو السليل الحادي والأربعون المباشر لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وهو آخر أبناء العاهل الأردني السابق الملك الحسين، وهو الأخ الأصغر للعاهل الأردني الحالي الملك عبدالله الثاني.

أنهى الأمير هاشم تعليمه الابتدائي في عمّان ومن ثم تعليمه الثانوي في الولايات المتحدة الأميركية 1999، كما التحق بالأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا وتخرج منها 2000 برتبة ملازم ثان في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

حاز الأمير هاشم على عدة جوائز منها جائزة أفضل تحصيل في دراسته الأكاديمية بالكلية من الضباط غير البريطانيين.

وتخرَّج الأمير هاشم من جامعة جورج تاون الأميركية من كلية الشؤون الدولية بدرجة امتياز في 2005، ثم أكمل دراسته العليا في علوم القرآن الكريم في جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن، وتخرج منها 2006.

وفي الأول من كانون الأول 2014 حصل الأمير هاشم على شهادة ماجستير أخرى في الدراسات الدفاعية من جامعة “كينغز كوليج لندن” في المملكة المتحدة.

خلال مسيرته العسكرية تدرج الأمير هاشم في الرتب العسكرية في العمليات الخاصة للجيش العربي حيث خدم في أقسامها الثلاثة:

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القوات الخاصة

مكافحة الإرهاب

والصاعقة

وفي العام 2015 تسَّلم قيادة كتيبة المغاوير/61 الملكية المختصة في العمليات الجبلية المتقدمة وفي المناطق المبنية والصحراوية.

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آخر مهمة عسكرية تولاها الأمير هاشم كانت مستشارا لرئيس هيئة الأركان المشتركة لشؤون العمليات الخاصة وقوات رد الفعل السريع، حيث يتقلد سموه حاليًا رتبة عقيد ركن كأحد ضباط القوات المسلحة الأردنية.

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في 12 كانون الثاني 2017 صدرت الإرادة الملكية بتعيين الأمير هاشم كبيرًا لأمناء الملك عبدالله الثاني.

تولى الأمير هاشم مهام نائب الملك في عدة مناسبات، ورافقه في العديد من المهام الرسمية.

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وفي السادس من كانون الثاني 2006، تمّ عقد قران الأمير هاشم على الأميرة فهده هاشم، ورزقا بالأمراء الحسين والحسن وهالة وراية وعالية.

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