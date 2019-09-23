أمير قطر يتجول في شوارع نيويورك.. وهذا ما قاله لأمير الكويت

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وهو يتجوّل في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.

وظهر الأمير تميم في الصورة يسير على الأقدام مرتديًا زيً غير رسمي، وبدون أي مرافقين.

ولقيت الصورة رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشيخ تميم وصل إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما زار أمير قطر أمس الأحد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمقر إقامته في نيويورك للاطمئنان على صحته بعد استكمال الفحوصات الطبية التي أجراها.

ونقل الشيخ تميم لنظيره الكويتي تحيات الشعب القطري قائلًا: "كل أهل قطر يسلمون عليك".

ودخل أمير الكويت أحد المستشفيات الأميركية لإجراء فحوص طبية أثناء زيارته للولايات المتحدة، وتأجل بسبب ذلك لقاؤه مع الرئيس الأميركي "دونالد ترامب".

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