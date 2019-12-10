أم لأربعة أبناء تتوج بلقب ملكة جمال سيدات العالم لعام 2020

توجت الروسية "كسينيا كريفكو" بلقب ملكة جمال سيدات العالم لعام 2020 في ختام مسابقة ضخمة أقيمت في مدينة شينزين الصينية يوم السبت الماضي.

وتبلغ "كسينيا" من العمر 37 عامًا وهي أم لأربعة أبناء وتعيش في مدينة وولدت مدينة كيميروفو في سيبيريا.

وكانت "كريفكو"، المتزوجة منذ 10 أعوام، قد فازت سابقا بلقب "ملكة جمال روسيا 2019".

وتمكنت "كريفكو" من انتزاع اللقب من 75 متسابقة أخرى.

يشار إلى أن مسابقة " Mrs Globe - ملكة جمال سيدات العالم"، مسابقة سنوية تضم مشاركات متزوجات من جميع أنحاء العالم، لمن تزيد أعمارهن على 25 عامًا.

ووفقًا للمسابقة، تخوض المشاركات عدة مراحل وتصفيات على مدى أسبوع تقريبًا، وصولًا إلى النهائي، حيث يتم اختيار الفائزات بتصويت لجنة التحكيم والتي تضم 37 عضوًا من الجنسين.

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