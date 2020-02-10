أنباء عن إصابة بشار الأسد بورم خطير في المخ وفقدانه القدرة على الحركة

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن خضوع الرئس السوري بشار الأسد لعملية جراحية خطيرة، تحت إشراف إيراني لإنقاذه من ورم على المخ أفقده القدرة على الحركة.

ونقل موقع إذاعة "زمانه" التابعة للمعارضة الإيرانية بأن أطباء إيرانيون أجروا عملية للاسد بتنسيق من قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

ایرج مصداقی – بشار اسد در اسفند ۱۳۹۷ بدون اطلاع وزارت خارجه ج.‌ا. به تهران سفر کرد. آزردگی محمدجواد ظریف از موضوع به خاطر قدرناشناسی دستگاه بود، نشناختن قدر خدمات او در ماجرای عمل جراحی بشار اسد. https://t.co/LBAJVhTmyT pic.twitter.com/9ukM406cAG — Radio Zamaneh (@RadioZamaneh) February 9, 2020

وأشار التقرير إلى أن ”زيارة بشار لطهران، في مارس 2019، كانت تحمل في طياتها جانبًا آخر غير التباحث في العلاقات السياسية بين طهران ودمشق؛ وهو رسالة تقدير وشكر من الأسد للمرشد علي خامنئي وسليماني، بعد الجراحة الناجحة، بإشراف أطباء إيرانيين.

وبحسب التقرير المكتوب باللغة الفارسية: "في شتاء عام 2017 تحدثت تقارير إخبارية عن تراجع الوضع الصحي لبشار الأسد واحتمالية إصابته بورم في المخ، إلا أن الأمر تطور إلى حد أنه فقد القدرة على الحركة لبرهة من الوقت في 2019".

وأضاف التقرير: "بعد مرض الأسد كلف قاسم سليماني الطبيب الإيراني الشهير المتخصص في جراحة المخ والأعصاب، سهراب صادقي، بالاستعداد لإجراء جراحة دقيقة للرئيس السوري، فاعتذر لعدم قدرته على القيام بالعملية، ليتم تكليف الطبيب رضا جليلي خشنود".

وأضاف التقرير: "كلّف سليماني وزير الخارجية محمد جواد ظريف بمتابعة الاستعـدادات اللازمة لإجراء العـملية، حيث زار ظريف مسـتشفى شـهداء تجـريش بطهران ثلاث مرات متتالية للإشراف على نقل الطاقم الطبي الإيراني والمعدات الطـبية إلى سوريا".

وختمت الإذاعة تقريرها، مشيرةً إلى أن "طاقمًا طبيًا إيرانيًا بقيادة الأطباء رضا جليلي خشنود وعلي رضا زالي، ذهب إلى سوريا في زيارة سرية للغاية، حيث أجرى العملية للرئيس بشار الأسد".

يذكر أن زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد قد أعلنت في مقابلة مع التلفزيون السوري شفاءها من مرض السرطان بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.

​

وقالت الأسد في المقابلة التي بثت مساء السبت (الثالث من آب/ أغسطس 2019): "رحلتي انتهت (...) الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل".

لمزيد من اختيار المحرر:

بعد 3 أشهر من العلاج الكيماوي ... شاهد أحدث ظهور لأسماء الأسد