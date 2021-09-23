"أنقذوا نور المطيري".. كويتية تعرضت للتعنيف فحوّلت الى مستشفى الأمراض النفسية

تصدر وسم "أنقذوا نور المطيري" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في الكويت خلال اليومين الماضيين بتفاصيل مؤلمة حول تعنيف فتاة على يد عائلتها.

وكشف النشطاء بأن فتاة تدعى نور المطيري تعرضت للتعنيف من قبل والدتها وهو ما دفعها لتقديم شكوى لدى المركز الأمني في الكويت لتفاجئ بالقبض عليها وتحويلها الى أحد مشافي الأمراض النفسية.

(نور المطيري)

فتاة ابلغت الشرطة عن العنف المتكرر من أفراد أسرتها



وأهلها اقنعوا الشرطة أن نور مريضة وتعاني من أمراض نفسية؟

وبالأخير تم تسليم نور

إلى الطب النفسي!



*للعلم؟

وكالعادة لم يأخذ بلاغها على محمل الجد ؟؟

*كيف يتم تسليمها للطب النفسي بدون أي فحص للتأكد؟#انقذوا_نور_المطيري — مشاري السند ⚖️ (@ALSANAD_MESHARI) September 21, 2021

وأشار المغردون الى أن الشكوى التي قدمتها نور ضد أهلها هو ما دفهم لادعاء بأنها تعاني أمراضًا نفسية وطلبوا نقلها الى مستشفى الأمراض النفسية.

وطالب المغردون بمساعدة نور المطيري وكشف صحة أقوالها وبأنها لا تعاني أي أمراض نفسية، ويجب إخراجها من المشفى وإنقاذها مما تتعرض له من عنف.

#انقذوا_نور_المطيري طيب لو امها المريضه نفسياً ؟ يعني شرطة الكويت الصراحة لا تعليق! ادرس فن الاقناع و اقنعكم ان البريء قاتل و ان القاتل بريء😍🤣🤣 — SHA (@shaba123456788) September 23, 2021

وانتقد النشطاء تحويل نور المطيري إلى مستشفى الطب النفسي لمجرد اتهامات والدتها دون إخضاعها للفحص اللازم.

كما ذكر قسم من المغردين بأن نور تمتلك مشروعًا خاصًا بها يختصّ بالقهوة والمشروبات، وتديره بنفسها، وتسائلوا كيف ممكن أن تكون رائدة في مجال الأعمال وهي تعاني من أمراض نفسية تتطلب دخولها الى المستشفى.