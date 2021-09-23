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"أنقذوا نور المطيري".. كويتية تعرضت للتعنيف فحوّلت الى مستشفى الأمراض النفسية

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:26
نور المطيري
نور المطيري

تصدر وسم "أنقذوا نور المطيري" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في الكويت خلال اليومين الماضيين بتفاصيل مؤلمة حول تعنيف فتاة على يد عائلتها.

وكشف النشطاء بأن فتاة تدعى نور المطيري تعرضت للتعنيف من قبل والدتها وهو ما دفعها لتقديم شكوى لدى المركز الأمني في الكويت لتفاجئ بالقبض عليها وتحويلها الى أحد مشافي الأمراض النفسية.

وأشار المغردون الى أن الشكوى التي قدمتها نور ضد أهلها هو ما دفهم لادعاء بأنها تعاني أمراضًا نفسية وطلبوا نقلها الى مستشفى الأمراض النفسية.

وطالب المغردون بمساعدة نور المطيري وكشف صحة أقوالها وبأنها لا تعاني أي أمراض نفسية، ويجب إخراجها من المشفى وإنقاذها مما تتعرض له من عنف.

وانتقد النشطاء تحويل نور المطيري إلى مستشفى الطب النفسي لمجرد اتهامات والدتها دون إخضاعها للفحص اللازم.

كما ذكر قسم من المغردين بأن نور تمتلك مشروعًا خاصًا بها يختصّ بالقهوة والمشروبات، وتديره بنفسها، وتسائلوا كيف ممكن أن تكون رائدة في مجال الأعمال وهي تعاني من أمراض نفسية تتطلب دخولها الى المستشفى.

وأكدت المحامية الحقوقية الكويتية دلال المسلم تواجد نور المطيري في المستشفى بسبب ادعاء والدتها التي وصفتها بـ"النرجسية".

وقالت دلال المسلم في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "نعم نور متواجدة حاليًا في المستشفى ويجبروها على تناول أدوية تسمم جسدها فقط لأن والدتها ادعت بأنها مريضة نفسيًا ومدمنة وبأنها تعود للمنزل وهي في حالة سكر فقط مع السائق، كل هذا لأن نور قررت وضع حد لاستغلال أمها المادي لها".

ووجت دلال المسلم خطابها لوزارة الداخلية الكويتية بأن على أفرادها التحري جيدًا قبل تلقي أي بلاغ، وقالت: “كيف تنقلون فتاة ناجحة مثل نور الى مستشفى الأمراض النفسية؟ فقط لأن والدتها زعمت ذلك، صدقتوها لأنها كبيرة بالسن، هناك أمهات ظالمات، ووالدة نور واحدة منهن".

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كلمات دالة:الكويتتعنيف منزليأمراض نفسية

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