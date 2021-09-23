"أنقذوا نور المطيري".. كويتية تعرضت للتعنيف فحوّلت الى مستشفى الأمراض النفسية

تصدر وسم "أنقذوا نور المطيري" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في الكويت خلال اليومين الماضيين بتفاصيل مؤلمة حول تعنيف فتاة على يد عائلتها.
وكشف النشطاء بأن فتاة تدعى نور المطيري تعرضت للتعنيف من قبل والدتها وهو ما دفعها لتقديم شكوى لدى المركز الأمني في الكويت لتفاجئ بالقبض عليها وتحويلها الى أحد مشافي الأمراض النفسية.
(نور المطيري)— مشاري السند ⚖️ (@ALSANAD_MESHARI) September 21, 2021
فتاة ابلغت الشرطة عن العنف المتكرر من أفراد أسرتها
وأهلها اقنعوا الشرطة أن نور مريضة وتعاني من أمراض نفسية؟
وبالأخير تم تسليم نور
إلى الطب النفسي!
*للعلم؟
وكالعادة لم يأخذ بلاغها على محمل الجد ؟؟
*كيف يتم تسليمها للطب النفسي بدون أي فحص للتأكد؟#انقذوا_نور_المطيري
Help HER !#انقذوا_نور_المطيري pic.twitter.com/SDSlmhHKjg— هيلقي بوي ✨💅🏻 (@Abdulla54505049) September 22, 2021
وأشار المغردون الى أن الشكوى التي قدمتها نور ضد أهلها هو ما دفهم لادعاء بأنها تعاني أمراضًا نفسية وطلبوا نقلها الى مستشفى الأمراض النفسية.
وطالب المغردون بمساعدة نور المطيري وكشف صحة أقوالها وبأنها لا تعاني أي أمراض نفسية، ويجب إخراجها من المشفى وإنقاذها مما تتعرض له من عنف.
#انقذوا_نور_المطيري طيب لو امها المريضه نفسياً ؟ يعني شرطة الكويت الصراحة لا تعليق! ادرس فن الاقناع و اقنعكم ان البريء قاتل و ان القاتل بريء😍🤣🤣— SHA (@shaba123456788) September 23, 2021
وانتقد النشطاء تحويل نور المطيري إلى مستشفى الطب النفسي لمجرد اتهامات والدتها دون إخضاعها للفحص اللازم.
كما ذكر قسم من المغردين بأن نور تمتلك مشروعًا خاصًا بها يختصّ بالقهوة والمشروبات، وتديره بنفسها، وتسائلوا كيف ممكن أن تكون رائدة في مجال الأعمال وهي تعاني من أمراض نفسية تتطلب دخولها الى المستشفى.
#انقذوا_نور_المطيري— Fatimah AL-Abdullah 🔱 | #ضد_التطعيم (@Fatimah_Abdl) September 21, 2021
نور الي مسوين معاها لقاء عن مشروعها وانتاجيتها وطموحها وايجابيتها بالحياه حاطينها بالطب النفسي والمدمنين الي يمشون عكس السير ويقتلون بالشوارع ويتهاوشون مع اي احد ويدعمون الناس مخلينهم هدد بالشارع!
البقعه هذي تخوف مافيها امن ولا امان ولا عداله! pic.twitter.com/DW35y0DLV3
وأكدت المحامية الحقوقية الكويتية دلال المسلم تواجد نور المطيري في المستشفى بسبب ادعاء والدتها التي وصفتها بـ"النرجسية".
وقالت دلال المسلم في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "نعم نور متواجدة حاليًا في المستشفى ويجبروها على تناول أدوية تسمم جسدها فقط لأن والدتها ادعت بأنها مريضة نفسيًا ومدمنة وبأنها تعود للمنزل وهي في حالة سكر فقط مع السائق، كل هذا لأن نور قررت وضع حد لاستغلال أمها المادي لها".
الناشطة دلال المسلم تكشف تفاصيل مأساة #نور_المطيري@dalalalmusalla1#انقذوا_نور_المطيري#الكويتية_البدوية#العنف_الاسري pic.twitter.com/oAAjX6Pp3f— شبكة أخبار الكويت (@KwNetNews) September 22, 2021
ووجت دلال المسلم خطابها لوزارة الداخلية الكويتية بأن على أفرادها التحري جيدًا قبل تلقي أي بلاغ، وقالت: “كيف تنقلون فتاة ناجحة مثل نور الى مستشفى الأمراض النفسية؟ فقط لأن والدتها زعمت ذلك، صدقتوها لأنها كبيرة بالسن، هناك أمهات ظالمات، ووالدة نور واحدة منهن".
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